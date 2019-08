Bigben Interactive : annonce un nouvel accord d'exclusitivité avec l'Epic Games Store

WRC 8, Paranoia: Happiness is Mandatory et Bee Simulator sortiront tout d’abord en exclusivité sur l’Epic Games Store

Lesquin, le 26 août 2019 – Bigben annonce que la version PC de trois jeux de son catalogue de fin d’année sortira tout d’abord en exclusivité sur l’Epic Games Store: WRC 8 dont la sortie est prévue le 5 septembre prochain, Paranoia: Happiness is Mandatory qui sortira le 3 octobre et Bee Simulator qui sera quant à lui disponible le 14 novembre 2019. Cet accord d’exclusivité durera 1an.

« Nous sommes très heureux de renforcer l’offre de l’Epic Games store avec une variété de propositions uniques tirées de notre catalogue. Ce dernier offre des expériences de jeux très différentes : Bee Simulator, jeu familial par excellence, Paranoia: Happiness is Mandatory, C-RPG tactique à l’humour noir et WRC 8, simulation officielle du FIA World Rally Championship qui sera d’ailleurs le premier jeu de rallye à rejoindre le catalogue de l’Epic Games Store. » annonce Benoit Clerc, Head of Publishing chez Bigben.

WRC 8 est la simulation officielle WRC la plus complète et authentique. Nouvelle physique pour toutes les surfaces, mode Carrière entièrement repensé, conditions météo extrêmes et dynamiques, 52 équipes, 14 pays, 100 spéciales, véhicules historiques, challenges hebdomadaires et mode eSport… Vivez l’expérience WRC la plus intense !

Dans Paranoia: Happiness is Mandatory, dirigez une équipe de quatre Clarificateurs à la loyauté douteuse, qui obéissent (généralement) aux ordres de L'Ordinateur, une intelligence artificielle paranoïaque et irrationnelle. Inspiré par les grands classiques du C-RPG, ce titre est la première adaptation officielle du jeu de rôle cultissime !

Voyez le monde à travers les yeux d’une abeille dans Bee Simulator ! Explorez un monde inspiré de Central Park dans lequel vous incarnez une abeille pollinisatrice qui a élu domicile avec son essaim dans un des arbres du parc. Votre vie change le jour où des humains décident d’abattre votre arbre : c’est alors le destin de toute votre ruche que vous tenez entre vos petites pattes.

Paranoia® & Copyright © 1984, 2016, 2019 by Eric Goldberg & Greg Costikyan. All Rights Reserved. Cyanide S.A., Authorized User.

Published by Bigben Interactive and developed by Black Shamrock and Cyanide Studio.

A propos de Bigben

Bigben est un acteur majeur de l’édition de jeux vidéo sur PC et consoles, reconnu pour sa créativité et ses capacités d’innovation. Avec l’achat de 4 studios de développement (Cyanide, Eko, KT Racing et Spiders) internationalement renommés pour leurs expertises dans différents genres, Bigben renforce sa position d’éditeur-développeur de jeu premium et ambitionne de devenir le leader mondial du mid-publishing. www.bigben.fr

A propos d’Epic Games

Fondé en 1991, Epic Games a créé les jeux Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex et Infinity Blade. La technologie Unreal Engine d'Epic permet la création d'expériences interactives réalistes sur PC, console et mobile, mais aussi en réalité alternative, en réalité virtuelle et sur Internet. Unreal Engine est disponible gratuitement sur unrealengine.com . Pour connaître les dernières actualités du studio, suivez @EpicGames .

A propos de WRC Promoter GmbH

WRC Promoter GmbH is responsible for all commercial aspects of the FIA World Rally Championship, including TV production and the marketing of global media and sponsorship rights. The Promoter also has responsibility to increase the field of participants and to propose the venues that form the FIA WRC calendar.

The World Rally Championship is the FIA’s premium rally series. WRC showcases authentic motorsport, high performance cars and the world’s best drivers competing in dramatic surroundings ranging from the ice and snow of Scandinavia to the blistering heat of Mexico. Established in its current format in 1973, WRC participants battle for the drivers’ and manufacturers’ world titles at 14 rallies spanning 16 countries and five continents. Additional championship information can be found at www.wrc.com and www.wrcplus.com

A propos des créateurs de Paranoia

Greg Costikyan is a five-time winner of the Origins Award for Best Game of the Year and was inducted into the Adventure Gaming Hall of Fame in 1999. Eric Goldberg is a three-time winner of the Origins Award and the designer of MadMaze, the first online game to draw one million players.

A propos de VARSAV Game Studios

VARSAV Game Studios is a game development studio from Poland founded in 2017. We develop and publish video games for PC and consoles. Our team is 40 young, talented specialists who have gained their experience in companies like: Bloober Team, CI Games, Flying Wild Hog, The Farm51 Group and Vivid Games.

The studio’s key focus is to develop "games from a different perspective", showing the player a unique perspective of the main character, previously unknown in other games.

