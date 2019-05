Bigben Interactive : devient partenaire stratégique de Orange Pologne

Communiqué de presse

Lesquin, 23 mai 2019, 18h00

Bigben est sélectionné par Orange Pologne comme partenaire stratégique

pour les accessoires mobiles et objets connectés

Le groupe français Bigben remporte un appel d'offres en étant sélectionné par Orange Pologne pour fournir accessoires mobiles et objets connectés proposés par l'ensemble de ses canaux de ventes à destination du grand public et de l'entreprise. Cet accord est un élément clé dans la stratégie commerciale de Bigben qui démontre ainsi sa capacité à se positionner comme un partenaire stratégique auprès des plus grandes enseignes et opérateurs en France comme à l'international.

Le choix de Bigben par Orange Pologne s'explique à la fois par la richesse et la qualité de son catalogue produits mais aussi par l'excellence et l'innovation de son modèle d'approvisionnement. En effet, Bigben bénéficie d'un savoir-faire unique en la matière grâce aux nombreux investissements réalisés qui lui ont permis de concevoir sa solution VMI (Vendor Management Inventory) adaptée aux exigences techniques et commerciales de Orange Pologne.

Unique sur le marché, cette dernière permettra à chaque boutique Orange Pologne d'être réapprovisionnée automatiquement garantissant ainsi une disponibilité permanente des produits. Lancée en 2010 à l'initiative de Bigben Connected (groupe Bigben), la solution VMI est largement utilisée par les clients de Bigben en France. Actuellement, plus de 1.000 points de vente bénéficient de cette innovation clé du retail connecté.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2018/19 : 27 mai 2019

Communiqué après Bourse

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2018-19 Bigben est un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits 245,5 M€ audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers. EFFECTIF Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B - Indice : CAC SMALL - Éligible SRD long Plus de 600 collaborateurs ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP CONTACT PRESSE INTERNATIONAL Cap Value - Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr- +33 1 80 81 50 01 12 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays www.bigben-group.com

1/1