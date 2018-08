Bigben Interactive : éditera My Little Riding Champion, un nouveau jeu pour les passionnés d'équitation

Bigben éditera My Little Riding Champion, un nouveau jeu pour les passionnés d'équitation

Lesquin, le 13 Août 2018 - Suite à l'annonce de Farmer's Dynasty, Bigben et Toplitz Productions ont le plaisir d'annoncer l'extension de leur partenariat pour l'édition et la distribution du jeu My Little Riding Champion sur consoles.

Pour les passionnés, l'équitation est bien plus qu'un sport, c'est un style de vie. Le lien avec l'animal, le plaisir d'en prendre soin, le sentiment de liberté et l'intensité de la compétition font de l'équitation une discipline unique.

My Little Riding Champion s'adresse aux très nombreux passionnés, en leur offrant la possibilité de gérer leur personnage et leur cheval, de l'entraîner, d'explorer avec lui un vaste monde ouvert et de participer à de nombreuses compétitions.

Une grande variété de chevaux pour trouver votre favori

Une vraie gestion du cheval, des soins à la relation affective

Une multitude de possibilités de personnalisation

Un monde ouvert à explorer, de longues heures de balade

De nombreux types de compétitions et de récompenses

My Little Riding Champion sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4(TM) dès cet automne et sur Nintendo Switch(TM) à une date ultérieure.

À propos de Bigben

Bigben est un acteur européen du développement et de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers. Bigben a réalisé au cours de son exercice 2017-2018 un chiffre d'affaires de plus de 245 M€ et dispose d'un effectif de plus de 450 collaborateurs. Bigben est implanté dans près de 50 pays grâce à ses 9 filiales et son réseau de distribution.

Bigben est une société cotée sur Euronext Paris, compartiment B - Indice : CAC SMALL - Éligible SRD long. Code ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP. Plus d'informations sur : www.bigben-group.com

A propos de Toplitz

Situé au coeur de l'Autriche à Irding, près du mystérieux lac Toplitz, Toplitz productions travaille actuellement sur de nouvelles productions. Nous développons des jeux PC et console avec l'envie de produire des jeux en y mettant tout notre coeur et notre âme.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BIGBEN INTERACTIVE via Globenewswire