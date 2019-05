Bigben Interactive : en léger repli après des résultat annuels sans surprise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben recule de 0,71% à 11,22 euros, le spécialiste de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et de gaming ayant dévoilé des résultats annuels et des perspectives en ligne avec les attentes. Sur l’exercice 2018/19, clos fin mars, le résultat opérationnel courant a progressé de 32,5% à 21,70 millions d’euros, 8,9% des revenus contre 6,7%, un an auparavant.Le groupe a nettement amélioré sa rentabilité grâce à un mix produits davantage tourné vers les domaines plus rentables de l'édition de jeux et les accessoires en marques propres. Le chiffre d'affaires est stable à 245,5 millions d'euros.La montée en puissance du pôle gaming doit se poursuivre, de même que celle de la rentabilité. Il est ainsi prévu la sortie d'une quinzaine de jeux dont les premiers titres annoncés sont Warhammer : Chaosbane, The Sinking City, Tennis World Tour " Roland Garros Edition ", Pro Cycling Manager 2019 et Tour de France 2019…Bigben anticipe ainsi sur l'exercice 2019/20 en croissance, avec de revenus compris entre 270 et 290 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 10%.Il a par ailleurs réitéré les objectifs financiers pour l'exercice 2021/22 d'un chiffre d'affaires égal à 350 millions d'euros et d'un taux de résultat opérationnel courant égal à 12% et mis l'accent sur l'amélioration régulière de la marge opérationnelle courante.La confiance réitérée par le groupe sur ses perspectives est soulignée par LCM, qui a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 16 euros.