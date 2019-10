Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Big Ant Studios et Bigben ont annoncé un partenariat d’édition et de distribution pour le second volet d’AO Tennis. Depuis la sortie d’AO Tennis, Big Ant Studios propose aux joueurs un suivi régulier et des mises à jour constantes prenant en compte leurs commentaires. Cette nouvelle édition tire profit de l’expérience cumulée de Bigben et Big Ant Studios sur les simulations de tennis. AO Tennis 2 sera disponible sur PC et consoles le 9 janvier 2020.