Bigben Interactive : et Kylotonn annoncent TT Isle Of Man 2

LA COURSE DE MOTO LA PLUS DIFFICILE AU MONDE EST DE RETOUR AVEC TT ISLE OF MAN 2 !

Lesquin (FRANCE), le 10 juin 2019 – Bigben et le studio KT Racing sont heureux d’annoncer aujourd’hui TT Isle of Man 2, la suite du jeu officiel du Tourist Trophy (TT) de l’île de Man, la course de moto mythique. Pour l’occasion, quelques images du jeu sont dévoilées. Le jeu sera disponible en 2020 sur consoles et PC.

Cette simulation de moto est développée par le studio KT Racing, spécialisé dans les jeux de course et connu pour son travail sur le premier jeu TT Isle of Man ainsi que sur la licence WRC. Ce nouveau jeu poussera encore plus loin la représentation exacte du tracé de la Snaefell Mountain et apportera une expérience de pilotage grandement améliorée, pour reproduire fidèlement toutes les sensations de course. D’autres contenus et fonctionnalités seront dévoilés prochainement.



Retrouvez les images du jeu ici : https://db.tt/qJXwlFcC6h

Créé en 1907, le TT de l’île de Man est une course mythique pour les motards du monde entier.

C’est sans aucun doute la course de moto la plus exigeante et difficile de toutes. Elle se déroule sur les routes sinueuses et étroites de l’île de Man. Les pilotes sont lancés à plus de 300 km/h, décollent sur les bosses et rasent les murets sur un tracé de 60 km avec plus de 250 virages à connaître par cœur, un incroyable défi !

TT Isle of Man 2 sera disponible en 2020 sur consoles et PC.



About Bigben



Bigben is a major video game publisher, designer and distributor of mobile phone and gaming accessories as well as audio products. The group, recognised for its innovation and creativity, aspires to become a European leader in each of the sectors it is active in. www.bigben.fr

About Kylotonn

Created in 2006, Kylotonn is one the most important French video game development studios, also known under KT Racing label. Specialized in motorsports and official developer of the WRC FIA World Rally Championship series and Isle of Man Tourist Trophy, the company is internationally recognized for its know-how and for the passion of its teams. With more than 100 employees as of today in Paris and Lyon, Kylotonn has developed more than 25 titles distributed by major publishers. Kylotonn has forged itself a strong technological expertise thanks to the real-time 3D engine KT Engine that the company owns. At the forefront of the video game industry, this technology is also used within R&D partnerships on autonomous vehicle projects in the automotive industry. Since 2018, Bigben Interactive, one of Europe's leading video game publishers, holds a 100% stake in the company. Kylotonn is member of the French National Developers Federation (Syndicat National du Jeu Vidéo) and Capital Games. The company is supported by BPI, IFCIC and the Ministry of Higher Education, Research and Innovation.

For more information, visit Kylotonn’s website: www.kylotonn.com and follow the news on social networks Facebook , Linkedin , Twitter and Youtube .

