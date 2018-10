Bigben Interactive : plus pessimiste sur ses ventes 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben a réalisé au deuxième trimestre 2018/19, clos en septembre, un chiffre d’affaires de 57,3 millions d'euros, en retrait de 8,9%. A périmètre comparable, hors acquisition du studio de développement Cyanide le 20 juin 2018, la diminution ressort à 10,7%. " Cette orientation est liée à une base de comparaison élevée, l’exercice précédent ayant connu une progression de 34.2% sur le deuxième trimestre ", explique le spécialiste de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et de gaming.En dépit du recule des revenus au premier semestre, le résultat opérationnel courant devrait " être en nette amélioration ".L'amélioration de son mix produits permet à Bigben de rester confiant sur son objectif de résultat opérationnel courant annuel initialement établi à plus de 21 millions d'euros. Le groupe communiquait auparavant sur un taux de résultat opérationnel courant supérieur à 8%.Compte-tenu de la baisse actuelle des chiffres d'affaires du Mobile et de l'Audio, le groupe revoit néanmoins son objectif de fourchette de chiffre d'affaires annuel à 240 millions d'euros – 255 millions d'euros. Il visait auparavant des revenus compris entre 265 et 280 millions d'euros.Le groupe a rappelé que lors de la publication des résultats semestriels 2018/19 du 26 novembre prochain, il présentera son plan stratégique à horizon 2022. Celui-ci intégrera non seulement les synergies liées aux récentes acquisitions des studios de développement Cyanide, Kylotonn (KT Racing) et Eko Software mais décrira également les évolutions du modèle économique choisi par Bigben pour s'adapter à ses marchés en constante évolution.