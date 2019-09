Bigben Interactive : prend une participation au capital du studio italien RaceWard

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben annonce une prise de participation au capital du studio italien RaceWard Studio. Basé à Milan, le studio en pleine expansion prévoit de développer son équipe pour atteindre un effectif de trente collaborateurs d’ici la fin de l’année : vétérans de l’industrie vidéo-ludique, ils sont tous passionnés de simulation de jeux de racing et plus particulièrement de motos." Le segment Racing est un des piliers majeurs de notre portefeuille Jeux vidéo. Travailler avec une équipe senior sur cette thématique va nous permettre de renforcer notre expertise et développer des synergies avec nos autres studios, " a déclaré Alain Falc, Président Directeur Général de Bigben.Avec l'acquisition de 4 studios ces 18 derniers mois et une prise de participation au capital de RaceWard Studio, Bigben poursuit sa stratégie de croissance et de savoir-faire dans le développement de jeux vidéo dans le but de devenir leader du mid-publishing à l'horizon 2022.