Bigben Interactive : rachète Eko Software pour 8,5 millions d'euros

Bigben a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Eko Software, studio français de développement de jeux vidéo. Le prix de transaction a été fixé à 8,5 millions d'euros, la transaction devant être payée pour 65 % en numéraire et 35 % par création d'actions nouvelles Bigben. Ces dernières rémunéreront l'apport d'actions Eko Software. Sur la base du cours actuel de Bigben, la dilution serait de l'ordre de 1,5 % du capital actuel de Bigben.Un complément de prix plafonné et basé sur le résultat net de la société Eko Software au 31 décembre 2018 pourra être versé en juin 2019.Installé en France à Paris, le studio compte environ 40 collaborateurs et son exercice fiscal clôturé au 31 décembre 2017 s'est soldé par un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros et un résultat net de 0,7 million d'euros.Suite à la montée du groupe au capital du studio Kylotonn Racing et à l'acquisition de Cyanide réalisées au 1er trimestre de l'exercice, cette nouvelle opération stratégique permet à Bigben de renforcer son positionnement en amont de la chaîne de valeur avec l'intégration des métiers de développement de jeux à son activité d'Edition.Il pose les jalons pour concrétiser son ambition de devenir un des leaders mondiaux du segment des jeux vidéo dits 'AA'.Eko Software est un studio français reconnu qui a développé une trentaine de jeux, dont les très célèbres How to survive 1 et 2 qui à eux seuls se sont vendus cumulativement à plusieurs millions d'exemplaires et sont devenus une référence pour les adeptes des jeux de type Action-RPG ( jeu de rôle incorporant des aspects de jeu d'action).Jules-Benjamin Lalisse, actuel Président et co-fondateur du studio, continuera à diriger Eko Software en jouissant d'une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l'aspect créatif de ses productions.La réalisation définitive de la transaction est prévue courant octobre 2018.