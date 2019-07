Bigben Interactive : rachète le studio français Spiders

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Spiders, studio français de développement de jeux vidéo spécialisé dans les jeux d'action et les jeux de rôles. " Après le rachat de 3 studios au cours des 18 derniers mois, cette nouvelle opération stratégique permet à Bigben de consolider sa position de développeur-éditeur en renforçant son expertise dans la production de jeux sur des genres porteurs encore absents de son portfolio ", explique le groupe.Le rapprochement avec le studio Spiders permettra désormais au groupe Bigben de couvrir l'ensemble de l'univers des jeux de rôle.Installé à Paris, le studio compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs, et utilise son propre moteur de développement, le Silk Engine. Celui-ci intègre toutes les fonctionnalités des technologies de dernière génération et permet de créer des jeux pour toutes les plateformes, PC et consoles.Jehanne Rousseau, actuelle Présidente et co-fondatrice du studio, continuera de diriger Spiders avec pour objectif de développer l'aspect créatif et innovant de ses productions.