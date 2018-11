Bigben Interactive : sortie d'une nouvelle manette Nacon

23/11/2018 | 09:56

Bigben Interactive annonce la sortie prochaine du Revolution Unlimited Pro Controller, équipé d'un mode sans-fil pour PlayStation 4 (PS4) sous la marque Nacon, suite à un accord de licence avec Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) Ltd.



Disponible au premier trimestre 2019, cette manette intègre également une prise casque dont les fonctions d'écoute et de communication s'utilisent quel que soit le mode de jeu, filaire ou sans-fil.



Entre autres fonctionnalités, un panneau de contrôle situé à l'arrière de la manette permettra d'ajuster rapidement le volume du casque, le profil de jeu et le mode de connexion de la manette.



