Bigben Interactive : soutenu par un contrat avec Orange Pologne dans les accessoires mobiles et objets connectés

L’action Bigben (+9,34% à 10,40 euros) ne cède le pas qu’à Casino au sein du marché SRD à la faveur d’un contrat avec Orange Pologne. Le spécialiste de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et de gaming et l'opérateur télécoms ont signé un partenariat stratégique. Le premier lui fournira les accessoires mobiles et objets connectés proposés par l’ensemble de ses canaux de ventes à destination du grand public et de l’entreprise. Au cours du dernier exercice, cette activité a représenté près de la moitié des revenus de Bigben." Cette nouvelle victoire pour Bigben fait suite au succès obtenu en Espagne avec Orange et au partenariat historique entre les deux groupes en France. Il offre à la division mobile un nouveau relais de croissance en attendant le boom potentiel lié à l'arrivée de la 5G et la nécessité de changer les téléphones et les accessoires liés ", a commenté LCM.Le bureau d'études a relevé son objectif de cours de 14,2 euros à 16 euros grâce à la baisse de la prime de risque spécifique et confirmé sa recommandation d'Achat.Bigben a justifié son succès par la richesse de son catalogue produits mais aussi par l'innovation de son modèle d'approvisionnement. Sa solution VMI (Vendor Management Inventory) permettra à chaque boutique Orange Pologne d'être réapprovisionnée automatiquement garantissant ainsi une disponibilité permanente des produits. Actuellement, plus de 1.000 points de vente bénéficient de cette innovation.