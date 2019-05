Bigben Interactive : vise une MOC de 10% sur l'exercice en cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bigben a présenté des résultats en nette amélioration sur l’exercice 2018/19, clos fin mars, grâce à un mix produits davantage tourné vers l’édition de jeux et les accessoires en marques propres. Le résultat net part du groupe du spécialiste de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et de gaming a bondi de 94,2% à 17,3 millions d’euros tandis que le résultat opérationnel courant a progressé de 32,5% à 21,70 millions d’euros.Il a représenté 8,9% des revenus contre 6,7%, un an auparavant.Le chiffre d'affaires est stable à 245,5 millions d'euros.Le groupe poursuit la mise en oeuvre de son plan " Bigben 2022 " sur les trois segments de marchés tel que présenté lors des derniers résultats semestriels et réitère les objectifs financiers pour l'exercice 2021/22 d'un chiffre d'affaires égal à 350 millions d'euros et d'un taux de résultat opérationnel courant égal à 12%, mettant l'accent sur l'amélioration régulière de la marge opérationnelle courante.Pour 2019/20, Bigben anticipe un chiffre d'affaires en croissance porté par l'activité Gaming. Il est ainsi prévu la sortie d'une quinzaine de jeux dont les premiers titres annoncés : Warhammer : Chaosbane, The Sinking City, Tennis World Tour " Roland Garros Edition ", Pro Cycling Manager 2019 et Tour de France 2019…Fort de cette dynamique attendue, Bigben prévoit de réaliser pour l'exercice 2019/20 un chiffre d'affaires compris entre 270 et 290 millions d'euros et cible une marge opérationnelle courante de 10%.