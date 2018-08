Bigben : Nacon collabore avec Plantronics pour 2 produits PS4

21/08/2018 | 10:17

Bigben Interactive a annoncé hier soir que Nacon, sa marque dédiée aux accessoires Gaming, et Plantronics, se sont associés pour proposer un casque et une manette PlayStation 4, sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe.



La manette, appelée Revolution Pro Controller 2 Édition Limitée RIG, est spécialement conçue pour l'eSport. Dans cette édition limitée, elle troque son revêtement noir mat pour une finition titanium.



Le casque, appelé RIG 500 Pro Édition Limitée Nacon, permet de 'bénéficier de la qualité audio premium RIG, dont la technologie brevetée RIG Game Audio Dial, grâce à un adapteur spécial, permettant le contrôle du volume du bout des doigts'.



Les deux produits seront disponibles en octobre prochain aux prix publics conseillés de 129,90 euros chacun.





