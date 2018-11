Bigben : acquiert les droits de 'Warewolf: The Apocalypse'

23/11/2018 | 18:06

Focus Home Interactive a annoncé jeudi soir la cession à Bigben Interactive des droits d'édition et de distribution de 'Warewolf: The Apocalypse', droits que l'éditeur de jeux vidéo avait obtenu auprès de Whitewolf.



Bigben Interactive sera donc en charge de la poursuite du développement et de l'édition de ce titre. Le studio Cyanide, qui a rejoint Bigben en 2018 et travaille sur le développement du jeu depuis près de deux ans, reste en charge de l'adaptation de la licence.





