Bigben : acquisition de la totalité du studio Kylotonn

02/10/2018 | 18:16

Bigben annonce ce mardi soir détenir désormais la totalité du capital du studio Kylotonn SAS, connu sous le label KT Racing, après avoir acquis en numéraire ce jour 55% des titres de Roman Vincent, dirigeant fondateur de Kylotonn.



Roman Vincent continuera à diriger ce studio créé en 2002 à Paris, qui a développé plus de 25 jeux en se spécialisant, depuis plusieurs années, sur le segment des jeux de course (WRC, TT Isle of Man et V-Rally 4...). Kylotonn compte aujourd'hui 80 développeurs à Paris et 20 à Lyon.



'En renforçant notre participation dans Kylotonn (KT Racing), nous validons le bien-fondé de cette acquisition stratégique initiée en 2017 et accueillons avec plaisir des développeurs expérimentés dont nous avons pu mesurer le talent au fil de nos nombreuses collaborations. La montée en puissance de Bigben sur le segment des jeux de racing reste un axe majeur pour notre croissance future', commente Alain Falc, Président-Directeur Général de Bigben.





