Bigben : appel d'offres remporté auprès d'Orange Espagne

19/10/2018 | 09:14

Bigben annonce avoir remporté un appel d'offres de grande envergure d'Orange Espagne pour fournir exclusivement l'ensemble des accessoires mobiles proposés par plus de 1.000 boutiques répartis sur tout le territoire ibérique.



'Cet accord exclusif est un élément clé dans la stratégie commerciale de Bigben qui démontre ainsi sa capacité à se positionner comme un partenaire de confiance auprès des plus grandes enseignes et opérateurs en France comme à l'international', commente le groupe.



Par ailleurs, Bigben annonce avoir réalisé l'acquisition d'Eko Software, studio français de développement de jeux vidéo, ainsi que l'émission de 295.575 actions nouvelles en paiement d'une partie de la transaction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.