Bigben : lancement du Daija Arcade Stick avec Nacon

22/08/2018 | 08:16

Bigben Interactive et la marque Nacon, présentent le tout nouveau Daija Arcade Stick sous licence officielle Sony Interactive Entertainment Europe pour PlayStation 4 (PS4). Il sera disponible en Europe à l'automne 2018 au prix public conseillé de 199,90 euros.



'Entièrement optimisé pour répondre aux besoins spécifiques de la sphère eSport, le Daija propose un design et des fonctionnalités innovantes, alliant confort de jeu et précision pour tous les titres de combat du moment', explique le groupe d'accessoires de jeu vidéo.



Parallèlement à cette annonce, les équipes de Nacon officialisent leur collaboration avec Marie-Laure 'Kayane' Norindr, joueuse professionnelle, animatrice TV et spécialiste eSport, pour la conception et la promotion de ce nouvel accessoire.



