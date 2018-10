Bigben : le chiffre d'affaires trimestriel en recul de -8,9%

22/10/2018 | 18:30

Bigben annonce ce lundi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 57,3 millions d'euros, en recul de -8,9% par rapport au 2e trimestre 2017/18.



L'activité Gaming affiche une progression de 6,3% des ventes à 24 millions d'euros par rapport à la même période l'an passé. Les activités Mobile et Audio sont pour leur part en recul, respectivement de -14,8% et -26,9%.



'Cette orientation est liée à une base de comparaison élevée, l'exercice précédent ayant connu une progression de 34.2% sur le 2ème trimestre', explique Bigben.



Sur le premier semestre de son exercice, le groupe annonce par ailleurs un recul de -3,7% de son chiffre d'affaires, passant de 110 à 106 millions d'euros.



'Le Groupe anticipe une reprise graduelle de la croissance de ses ventes au second semestre avec une accélération de l'activité au 4ème trimestre et une contribution croissante du Gaming', indique Bigben s'agissant de ses perspectives.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.