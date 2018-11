Bigben : le résultat net semestriel en hausse de 45,6%

26/11/2018 | 18:24

Bigben Interactive publie un résultat net au titre du premier semestre 2018/2019, en hausse de 45,6% à 6,1 millions d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (ROC) porté à 8,7 millions d'euros, soit une marge de 8,2% contre 5,5% l'année précédente.



Le groupe a par ailleurs réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 106 millions d'euros, en recul de -3,7% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent.



'Cette activité contrastée s'explique d'une part par le développement du métier à fort potentiel qu'est l'édition de jeux vidéo et des produits innovants en marques premium du Groupe et d'autre part par la tendance baissière des produits classiques des segments 'Mobile' ou 'Audio'. Dans ce contexte, le segment Gaming a cru de 27,5% à 47,5ME tandis que celui du Mobile a baissé de 17,7% à 48,0 ME et celui de l'Audio a diminué de 27,7% à 10,5 ME', précise Bigben.



Le groupe se dit 'confiant dans ses perspectives' et précise ses objectifs annuels 2018/19, avec un chiffre d'affaires compris entre 240 et 255 ME et une marge opérationnelle courante comprise entre 8,7% et 9%.





