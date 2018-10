Bigben : va sortir un jeu de simulation de pêche

12/10/2018 | 09:18

Bigben et le studio Sanuk Games annoncent leur partenariat pour la sortie du jeu de simulation de pêche sportive Pro Fishing Simulator, sortie prévue le 29 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



'Pêcheurs confirmés ou débutants, les joueurs pourront parcourir les plus beaux environnements de pêche du monde et se confronter à de très nombreuses espèces de poissons aux comportements réalistes', expliquent-les deux sociétés.



Le jeu comprendra ainsi neuf zones de pêche, basées sur de véritables lieux à travers le monde (des Seychelles à la Forêt Noire) ainsi que 79 espèces de poissons, six techniques de pêche à maîtriser et des centaines d'équipements de marques officielles.



