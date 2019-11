Bigben : vers une introduction en Bourse de Nacon ?

27/11/2019 | 10:17

En plus de ses résultats du premier semestre, marqués par une hausse du chiffre d'affaires (127 millions d'euros, +19,9%) et de sa rentabilité (résultat opérationnel courant à 13,4 millions d'euros, +53,7%, et résultat net à 8,3 millions d'euros, +35,9%), le groupe Bigben Interactive a annoncé en ce début de semaine la filialisation de l'ensemble de son pôle Gaming, via un apport partiel d'actifs à la structure juridique Nacon.



Nacon, filiale de Bigben, englobe ainsi aujourd'hui l'ensemble des actifs opérationnels du pôle Gaming de Bigben.



'Bigben indique qu'une introduction en bourse de Nacon constitue désormais l'option privilégiée pour assurer le financement de son activité Gaming. Le calendrier de cette introduction en bourse dépendra des conditions de marché, étant précisé que Bigben entend conserver le contrôle de Nacon à l'issue de cette éventuelle opération', annonce le groupe.



