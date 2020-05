COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN ANNONCE SES RESULTATS ANNUELS 2019/20

Communiqué de presse

Lesquin, 25 mai 2020 18h00

Résultats annuels 2019/20 :

·Chiffre d’Affaires : 263,5 M€ (+7,3%)

·ROC : 23,7 M€ (+9,0%)

·Résultat Net : 16,2 M€ (-6,3%)

Nouveau plan « BIGBEN 2023 » :

·Chiffre d’Affaires 2022/23 : 350 M€

·Taux de ROC 2022/23 : 13%

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités pour l’exercice 2019/20 tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 25 mai 2020.

Consolidés en M€ IFRS 03/2020 03/2019 Var. Chiffre d’affaires 263,5 245,5 +7,3%



Marge Brute (1)



En % du CA







EBITDA (2)



En % du CA



108,9

41,3%







52,5

19,9%



97,6

39,8%







44,9

18,3% +11,6%











+16,8% Résultat opérationnel courant



En % du CA







Eléments non récurrents 23,7

9,0%







(2,9) 21,7

8,9%







0,6



+9,0%











Résultat opérationnel



En % du CA 20,8

7,9% 22,3

9,1% -6,7% Résultat financier



Dont gain (perte) de change (1,1)

0,3 0,5

1,5 Résultat avant impôt



En % du CA 19,7

7,5% 22,8

9,3% -13,3% Impôt sur les Résultats (3,5) (5,4) Résultat net de la période



En % du CA 16,2

6,2% 17,3

7,1% -6,3%



Dont Part des minoritaires 0,1 0

(1) Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés ; les autres produits opérationnels se retrouvent entre la Marge Brute et l’EBITDA.

(2) EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

Amélioration de la rentabilité opérationnelle courante

Bigben a réalisé pour son exercice 2019/20 (clôturé au 31 mars 2020), un chiffre d’affaires de 263,5 M€, en hausse de 7,3% par rapport à l’exercice précédent. La croissance a été favorisée par la dynamique des activités Gaming et Audio et par le succès des produits de la gamme Force® pour le Mobile.

La marge brute progresse de +11,6% grâce notamment à la forte croissance des ventes digitales de jeux.

L’EBITDA ressort à 52,5 M€, en augmentation de près de 7,6 M€, et représente un taux de 19,9% rapporté au chiffre d’affaires de l’exercice.

Les investissements réalisés pour le développement du catalogue de jeux ont conduit à un accroissement des dotations aux amortissements de 5,6 M€ pour atteindre 28,8 M€. En conséquence, le Résultat Opérationnel Courant affiche une hausse plus modérée de 9,0% à 23,7 M€, représentant 9,0% du chiffre d’affaires contre 8,9% en 2018/19. Cette performance est toutefois inférieure à l’objectif initialement fixé pour l’année en raison essentiellement de la forte baisse d’activité constatée au 4ème trimestre de l’exercice, consécutive à la crise sanitaire du Covid-19.

Après prise en compte d’éléments non récurrents négatifs pour 2,9 M€ (intégrant pour 2,3M€ de charges liées aux plans d’actions gratuites), d’une charge financière nette de 1,1 M€ et d’un impôt sur les résultats de 3,5 M€, le Résultat Net s’établit à 16,2 M€, soit 0,82€ par action(3), en légère baisse par rapport à l’exercice précédent.

(3) Sur la base du nombre d’actions au 31 mars 2019

Analyse des performances par secteurs d’activité

NACON-GAMING BIGBEN - AUDIO/TELCO Consolidés en M€ IFRS 03/2020 (5) 03/2019 (4) Var. 03/2020 03/2019 Var. Chiffre d’affaires 129,4 113,1 14,4% 134,1 132,4 1,3% Marge Brute (1) 79,1 62,4 26,7% 29,9 35,2 -15,2% En % du CA 61,1% 55,2% 22,3% 26,6% EBITDA (2) 48,4 33,4 45,0% 4,1 11,6 -64,3% En % du CA 37,4% 29,5% 3,1% 8,7% Résultat opérationnel courant 22,6 12,5 80,3% 1,1 9,2 -88,4% En % du CA 17,5% 11,1% 0,8% 6,9%

(4) L’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive a été réalisé avec un effet comptable au 01 octobre 2019. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Afin d’assurer la comparabilité des compte , les données comparatives sont issues des « comptes combinés » qui tiennent compte des flux et des éléments du compte de résultat et du bilan liés à l’activité Gaming préparés à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming. Ces flux intègrent les acquisitions des studios à compter de leur date d’acquisition.

(5) Suite à la création de Nacon en juillet 2019, de son démarrage d’activité à compter d’ octobre 2019, les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 sont constitués de 6 mois de « comptes combinés » de l’activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et ses filiales Gaming couvrant la période d’ avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d’octobre 2019 à mars 2020.

Nacon - Gaming affiche une forte croissance d’activité (+14,4%) portée par l’accélération des ventes digitales des jeux vidéo. Celles-ci contribuent à l’amélioration des indicateurs opérationnels avec une hausse respectivement de 45,0% et 80,3% pour l’EBITDA et le Résultat Opérationnel Courant.

Le chiffre d’affaires de Bigben - Audio/Telco s’est réduit au dernier trimestre par les effets de la crise du coronavirus et est en faible progression sur l’exercice (+1,3%). Malgré la dynamique des produits en marques propres et dans une volonté de préservation de ses parts de marché, la marge brute s’est contractée à 22,3% dans un marché en transition dans l’attente du déploiement de la 5G. Les autres coûts d’exploitation sont en augmentation conduisant à une érosion de la rentabilité opérationnelle courante qui atteint 1,1 M€ à comparer à 9,2 M€ en 2018/19.

Structure bilancielle renforcée par l’augmentation de capital de la filiale Nacon

Au 31 mars 2020, les capitaux propres part du Groupe de Bigben s’élèvent à 282,4 M€ contre 164,3 M€ au

31 mars 2019. Ils ont essentiellement bénéficié de l’augmentation de capital de la filiale Nacon réalisée par introduction en bourse en mars 2020 de 23,33% de ses actions, ce qui a permis de lever sur le marché 109 M€ et d’augmenter les capitaux propres de 103 M€ après déduction des coûts d’introduction.

Grâce aux fonds levés lors de l’introduction en bourse de Nacon, le Groupe dispose d’une trésorerie de 118,1 M€ au 31 mars 2020. Déduction faite de la dette financière de 74,7 M€ et hors passif locatif lié à IFRS 16, la trésorerie nette est positive à hauteur de 43,4 M€.

Perspectives

Afin d’harmoniser son plan avec celui de sa filiale cotée qui annonce un plan « NACON 2023 », Bigben a décidé d’allonger d’une année son plan « BIGBEN 2022 ».

Le plan « BIGBEN 2023 » s’appuiera sur le développement de son pôle Nacon-Gaming et le renouvellement profond des gammes de son pôle Bigben-Audio/Telco avec les objectifs financiers pour l’exercice 2022/23 d’un chiffre d’affaires égal à 350 M€ et d’un taux de ROC(6) égal à 13%, mettant l’accent sur l’amélioration régulière de la Marge Opérationnelle Courante(6).

Pour 2020/21, le pôle Nacon-Gaming constate que la crise du Covid-19 n’a plus d’impact sur les ventes d’accessoires et continue de booster les ventes digitales de jeux. En revanche, les ventes du pôle Bigben Audio/Telco restent fortement affectées en début d’exercice avec des effets négatifs sur les Accessoires Mobile ainsi que sur les produits Audio malgré le lancement d’une gamme sanitaire. Cette gamme innovante propose des masques, des kits sanitaires, des stérilisateurs Ultra-Violet, des sprays désinfectants pour smartphones et écouteurs sans fil.

Le Groupe est confiant sur sa capacité à lancer les jeux prévus dans son line-up. En parallèle, Il anticipe la sortie de nouveaux accessoires Gaming, l’ouverture de nouveaux canaux de distribution pour les produits Audio et le développement des gammes Justgreen® pour le Telco, qui permettront d’assurer les relais de croissance attendus pour la deuxième partie de l’exercice.

Bigben apportera une attention particulière à la maîtrise de ses charges opérationnelles, qui seront adaptées à son niveau d’activité. Le résultat opérationnel courant ne devrait donc être que peu impacté du fait du niveau de marge plus élevé des ventes digitales.

Compte-tenu des incertitudes liées à l’environnement économique actuel, Bigben a souhaité différer l’annonce de ses objectifs financiers 2020/21 à l’automne prochain. Toutefois, le pôle Nacon-Gaming émet d’ores et déjà des prévisions très favorables pour l’exercice en cours (7).

Dividende 2020

En raison de la crise sanitaire actuelle et dans un esprit de responsabilité sociétale, le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion du 25 mai 2020, de ne pas soumettre cette année au vote de la prochaine Assemblée Générale la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2019/2020.

Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante Communiqué de presse Nacon du 25 mai 2020

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020/21 : 27 juillet 2020, après Bourse





