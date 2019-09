COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN ANNONCE UNE PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE RACEWARD STUDIO

BIGBEN ANNONCE UNE PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL

DE RACEWARD STUDIO

Lesquin, le 26 septembre 2019 – Bigben accélère le développement de son pôle jeux vidéo grâce à une prise de participation au capital du studio italien RaceWard Studio. Basé à Milan, le studio en pleine expansion prévoit de développer son équipe pour atteindre un effectif de trente collaborateurs d’ici la fin de l’année : vétérans de l’industrie vidéo-ludique, ils sont tous passionnés de simulation de jeux de racing et plus particulièrement de motos.

Ils ont choisi Bigben pour les accompagner dans un projet ambitieux à la hauteur de leur expertise.

« Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de travailler étroitement avec les équipes Bigben. Le racing dans le jeu vidéo est un univers que nous avons en commun et c’est pour cette raison que nous avons choisi Bigben, seul éditeur sur le marché à pouvoir offrir ce que nous recherchons aujourd’hui : une expertise et une passion. Nous avons des valeurs communes : récompenser nos équipes, assurer leur satisfaction et leur apporter l’attention nécessaire pour créer une atmosphère propice au développement de jeux de qualité » déclare Marco Ponte CEO de RaceWard Studio.

« Le segment Racing est un des piliers majeurs de notre portefeuille Jeux vidéo. Travailler avec une équipe senior sur cette thématique va nous permettre de renforcer notre expertise et développer des synergies avec nos autres studios. RaceWard Studio est un acteur majeur de notre développement. Nous souhaitons les accompagner sur le long terme, soutenir et accompagner leur croissance. » ajoute Alain Falc, Président Directeur Général de Bigben.

Avec l’acquisition de 4 studios ces 18 derniers mois et une prise de participation au capital de RaceWard Studio, Bigben poursuit sa stratégie de croissance et de savoir-faire dans le développement de jeux vidéo dans le but de devenir leader du mid-publishing à l’horizon 2022.

À propos de Bigben

Bigben est un acteur majeur de l’édition de jeux vidéo sur PC et consoles, reconnu pour sa créativité et ses capacités d’innovation. Avec l’achat de 4 studios de développement (Cyanide, Eko, KT Racing et Spiders) internationalement renommés pour leurs expertises dans différents genres, Bigben renforce sa position d’éditeur-développeur de jeu premium et ambitionne de devenir le leader mondial du mid-publishing. www.bigben.fr

A propos de RaceWard Studio

Raceward Studio is an Italian video game developer creating state-of-the-art racing games. Driven by principles ensuring excellence at a company level and highly rewarding professional environment, Raceward Studio boasts leading-edge technology together with a team of veterans combining experience, skills and passion.

