COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITE AU 1ER SEMESTRE 2019/20

Lesquin, 25 novembre 2019 18h00

Forte progression de la rentabilité au 1er semestre 2019/20 :

·ROC = 13,4 M€ (+53,7%)

·Résultat Net = 8,3 M€ (+35,9%)

Objectifs annuels : Révision à la hausse du taux de ROC 2019/20 à 11%

Plan BIGBEN 2022 : Relèvement du taux de ROC 2021/22 > 12%

Pôle Gaming : Finalisation du regroupement des actifs sous la structure juridique Nacon et projet d’introduction en bourse de cette entité

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés du 1er semestre 2019/20 tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 25 novembre 2019.

Consolidés en M€ IFRS 09/2019 09/2018 Var. Chiffre d’affaires 127,0 106,0 +19,9%



Marge Brute (1)



En % du CA







EBITDA (2)



En % du CA



54,9

43,2%







27,7

21,8%



43,8

41,4%







19,5

18,4% +25,2%











+42,1% Résultat opérationnel courant



En % du CA







Eléments non récurrents 13,4

10,5%







(1,5) 8,7

8,2%







(0,8)



+53,7%











Résultat opérationnel



En % du CA 11,9

9,4% 7,9

7,5% +50,2% Résultat financier



Dont gain (perte) de change (1,0)

(0,3) 0,8

1,2 Résultat avant impôt



En % du CA 10,9

8,6% 8,7

8,2% +26,0% Impôt sur les Résultats (2,6) (2,6) Résultat net de la période



En % du CA 8,3

6,6% 6,1

5,8% +35,9%





(1) Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés ; les autres produits opérationnels se retrouvent entre la Marge Brute et l’EBITDA.

(2) EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels



Croissance au 1er semestre 2019/20 portée par le Gaming

Bigben a réalisé au 1er semestre 2019/20 (avril à septembre 2019), un chiffre d’affaires de 127,0 M€, en progression de 19,9%. L’ensemble des segments contribue à cette dynamique de croissance avec une accélération particulièrement soutenue du pôle Gaming (+30,9%).

Amélioration significative de la rentabilité

Au 1er semestre 2019/20, le groupe Bigben affiche de bonnes performances portées par la croissance de son chiffre d’affaires et un mix plus favorable.

L’EBITDA s’élève ainsi à 27,7 M€, soit une hausse de 42,1% par rapport au 1er semestre 2018/19.

Le taux d’EBITDA ressort à 21,8% du chiffre d’affaires, soit une augmentation de 3,4 points. Cette évolution a été rendue possible par une forte augmentation de la marge brute provenant de l’activité Edition, une stabilité des charges de personnel et une moindre croissance des charges externes par rapport à l’activité.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC), qui tient compte de dotations aux amortissements en hausse (+3,5 M€ sur la période) consécutives au nombre croissant de sorties de jeux vidéo, ressort en nette progression de 53,7% à 13,4 M€, soit une marge de 10,5% en hausse de 2,3 points. Après imputation des éléments non récurrents, principalement composés de charges liées à des plans d’Attribution Gratuite d’Actions, le Résultat Opérationnel atteint 11,9 M€.

Le Résultat Net, après une charge financière nette de 1,0 M€ (contre un produit financier net de 0,8 M€ imputable à des gains nets de change lors de l’exercice précédent) et l’imputation de l’impôt sur les résultats, s’établit au 1er semestre 2019/20 à 8,3 M€ (6,6% du chiffre d’affaires), en hausse de 35,9%.

Structure bilancielle maîtrisée

Au 30 septembre 2019, la structure bilancielle de Bigben présente des capitaux propres à 170,0 M€ contre 164,4 M€ au 31 mars 2019.

L’endettement net, excluant la dette sur loyer née de la nouvelle application d’IFRS 16, s’établit à 59,7 M€ soit une hausse de 23,5 M€ par rapport à la fin de l’exercice précédent. Il représente 35,1% des fonds propres et 1,1 x l’EBITDA (3). Cette augmentation de la dette a financé le développement de nouveaux jeux ainsi que l’acquisition et la prise de participation dans des studios de développement.

Perspectives : activité en avance sur le plan BIGBEN 2022

Sur le 2ème semestre 2019/20, le Groupe anticipe une croissance de son chiffre d’affaires, portée par l’activité Gaming. Il maintiendra ses efforts d’accroissement progressif de sa rentabilité opérationnelle en favorisant la vente de produits à forte valeur ajoutée et en contenant ses dépenses de fonctionnement.

Fort de cette dynamique attendue, Bigben révise à la hausse pour l’exercice 2019/20 son objectif de Marge Opérationnelle Courante (4) à 11% tout en maintenant son objectif de chiffre d’affaires compris entre 270 et 290 M€.

Un an après avoir lancé son plan « BIGBEN 2022 », compte-tenu des résultats supérieurs aux attentes et de l’amélioration régulière de sa Marge Opérationnelle Courante (4), le Groupe affiche sa pleine confiance dans l’atteinte de ses objectifs financiers pour l’exercice 2021/22 et annonce que le taux de ROC (4) initialement établi à 12% devrait être dépassé pour un chiffre d’affaires toujours prévu à 350 M€.

Base calcul EBITDA : EBITDA Semestriel 2019/20 x 2 Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante

Point sur la réorganisation juridique en cours du Groupe

Faisant suite au communiqué de presse du 4 septembre dernier, Bigben a finalisé la filialisation de l’ensemble de son pôle Gaming par le biais d’un apport partiel d’actifs à la structure juridique Nacon SAS, opération qui a été réalisée le 31 octobre 2019 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er octobre 2019. Nacon englobe ainsi aujourd’hui l’ensemble des actifs opérationnels du pôle Gaming de Bigben.





A titre d’information, les indicateurs (5) clés (non audités) de l’activité Gaming apportée à la société Nacon sur la période du 1er semestre 2019/20 (1er avril 2019 au 30 septembre 2019) sont les suivants :

Flux relatifs à l’activité Gaming (5)



en M€ IFRS 09/2019 09/2018 Var. Chiffre d’affaires 63,7 48,6 +31,0% EBITDA (2)



En % du CA



23,5

36,9%







14,0

28,8%



+67,9%



Résultat opérationnel courant



En % du CA



10,8

16,9%



4,5

9,2%







+141,8%









(5) Il s’agit des flux de l’activité Gaming préparés à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive. Ces flux intègrent les acquisitions des studios de développement à compter de leur date réelle d’acquisition.





Bigben indique qu’une introduction en bourse de Nacon constitue désormais l’option privilégiée pour assurer le financement de son activité Gaming. Le calendrier de cette introduction en bourse dépendra des conditions de marché, étant précisé que Bigben entend conserver le contrôle de Nacon à l’issue de cette éventuelle opération.





Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019/20 : 20 janvier 2020

Communiqué après Bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2018-19

245,5 M€











EFFECTIF

Près de 650 collaborateurs











INTERNATIONAL

16 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





