COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN INTERACTIVE: Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019/20 : 58,6 M (+20,3%)

Lesquin, 22 juillet 2019 18h00

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019/20 : 58,6 M€ (+20,3%)

Forte croissance du Gaming (+27,3%)

Hausse de l’objectif de taux de ROC pour 2019/20 à plus de 10%





IFRS – M€



Chiffre d’affaires



Données non auditées



2019/2020



2018/2019



Variation



1er Trimestre







Dont Gaming

Dont Mobile

Dont Audio



58,6







29,9

23,1

5,5



48,7







23,5

21,1

4,1



+ 20,3%







+ 27,3%



+ 9,7%



+ 34,5%

Forte progression du Gaming au 1er trimestre 2019/20

Bigben a réalisé au 1er trimestre 2019/20 (avril, mai, juin 2019), un chiffre d’affaires de 58,6 M€, en progression de 20,3%.

GAMING

L’activité Gaming enregistre une croissance de 27,3% au 1er trimestre 2019/20 avec un chiffre d’affaires de

29,9 M€.

Edition : La mutation du modèle économique vers davantage de ventes digitales s’est accélérée au

1 er trimestre avec une progression de plus de 250% de ce canal de distribution. Il représente aujourd’hui plus des deux tiers des revenus. Les sorties des jeux Warhammer ® : Chaosbane, The Sinking City,Tennis World Tour ® « Roland Garros Edition », Pro Cycling Manager 2019 et Tour de France ® 2019 ont également contribué à la bonne tenue de l’activité.

: La mutation du modèle économique vers davantage de ventes digitales s’est accélérée au 1 trimestre avec une progression de plus de 250% de ce canal de distribution. Il représente aujourd’hui plus des deux tiers des revenus. Les sorties des jeux Warhammer : Chaosbane, The Sinking City,Tennis World Tour « Roland Garros Edition », Pro Cycling Manager 2019 et Tour de France 2019 ont également contribué à la bonne tenue de l’activité. Accessoires : L’activité Accessoires Gaming continue à tirer parti du succès des deux nouvelles manettes REVOLUTION Unlimited Pro Controller® et Asymmetric Wireless pour PS4™ dont la commercialisation avait débuté en mars 2019.

MOBILE

L’activité accessoires pour Mobile affiche au 1er trimestre 2019/20 un chiffre d’affaires de 23,1 M€, en hausse de 9,7%. Le segment est positivement orienté, grâce notamment aux positions prises à l’international. Parallèlement, la gamme en marque propre Force® poursuit son essor (+33,2%) avec les protège-écrans, les coques de protection et les chargeurs Force Power® dont le développement s’affiche prometteur.

AUDIO

L’activité du 1er trimestre 2019/2020 est très bien orientée avec un chiffre d’affaires en hausse de 34,5% porté par le succès des enceintes bluetooth commercialisées par Bigben. La présentation de la gamme Aroma Sound® aux clients retail a rencontré un franc succès et s’est traduite par un bon niveau de précommandes.

Perspectives favorables de croissance et augmentation de la guidance de rentabilité

Pour son exercice 2019/20 (clôture au 31 mars 2020), Bigben anticipe une activité en augmentation pour les trois activités du Groupe, avec une forte contribution du Gaming.

Ainsi, au deuxième trimestre, l’activité de Gaming va bénéficier en Edition du lancement de 2 nouveaux jeux (FIA EuropeanTruck Racing et WRC8 ) qui contribueront à la bonne tenue de ce segment. Pour sa part, l’activité Accessoires Gaming tirera profit de la manette pour PS4™ REVOLUTION Unlimited Pro Controller® dont les ventes aux consommateurs sont supérieures aux attentes et du lancement de la SwitchTM Lite dont Nintendo a annoncé la sortie le 20 septembre 2019.

L’activité accessoires pour Mobile entend poursuivre sur les prochains trimestres le succès des produits Force Glass®, Force Case® et Force Power® et lancera Force Moov® en septembre 2019, la première trottinette connectée et assurée sur le marché de la micro mobilité urbaine.

Enfin, dans l’Audio, Bigben a pour objectif de poursuivre le déploiement des enceintes bluetooth et de la nouvelle gamme Aroma Sound®.

Compte-tenu des bonnes performances du début d’exercice et des perspectives encourageantes pour le reste de l’année, le Groupe prévoit toujours pour l’exercice 2019/20 un chiffre d’affaires compris entre 270 et 290 M€ et cible désormais une Marge Opérationnelle Courante (1) supérieure à 10%.

Le Groupe poursuit également la mise en œuvre de son plan « BIGBEN 2022 » sur les trois segments de marchés tel que présenté lors des résultats semestriels 2018/19 et réitère les objectifs financiers pour l’exercice 2021/22 d’un chiffre d’affaires égal à 350 M€ et d’un taux de ROC (1) égal à 12%, mettant l’accent sur l’amélioration régulière de la Marge Opérationnelle Courante (1).

(1) Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019/20 : lundi 21 octobre 2019, après Bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2018-19

245,5 M€











EFFECTIF

Plus de 600 collaborateurs











INTERNATIONAL

12 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





