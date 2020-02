COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: NACON ANNONCE HUNTING SIMULATOR 2

NACON ANNONCE HUNTING SIMULATOR 2

Lesquin, le 12 février 2020 – NACON et le studio de développement Neopica sont heureux d’annoncer Hunting Simulator 2, attendu pour le 25 juin 2020 sur consoles et PC.

Découvrez la vidéo d’annonce de Hunting Simulator 2 :

https://youtu.be/YCww-4VyCD8

Authentique simulation de chasse, Hunting Simulator 2 vous invite à explorer des environnements naturels encore plus vastes et variés. Le jeu promet ainsi de nombreuses heures de challenge et d’immersion au plus près de la faune et de la flore de certains des plus beaux sites d’Europe et des États-Unis.

Cliquez-ici pour télécharger les visuels :

https://www.dropbox.com/sh/21nlts1qnylcb7v/AADe5piGdpMEE8gvEEEXh7Jca?dl=0

Parmi les nombreuses nouveautés proposées par Hunting Simulator 2, les passionnés de chasse pourront bénéficier du soutien de leur fidèle chien de chasse, dont les capacités seront un atout précieux pour traquer le gibier. Plus de 33 espèces animales sont à découvrir dans Hunting Simulator 2, chacune bénéficiant d'un travail important au niveau de l'intelligence artificielle pour reproduire des comportements uniques et réalistes. Apprenez ensemble à suivre leurs traces pour remplir vos objectifs !

A travers une toute nouvelle interface, les chasseurs devront aussi composer minutieusement leur équipement pour s’adapter à leurs proies et aux différents environnements de Hunting Simulator 2. Plus de 75 armes et accessoires ainsi que 90 éléments vestimentaires officiels ont été reproduits à l’identique des plus grandes marques spécialistes de la discipline : Browning, Winchester, Verney Carron et bien d’autres !

Hunting Simulator 2 sera disponible le 25 juin 2020 sur PS4™, Xbox One et PC.

Une version Nintendo Switch™ sera disponible ultérieurement.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://corporate.nacongaming.com/

À propos de Neopica

Le studio Neopica développe des jeux issus d’idées originales ainsi que des projets basés sur des jeux et licences existants (films, comics, dessins animés). Le studio a la capacité de gérer le portage et la localisation de jeux vers n’importe quelle plateforme ou territoire. Au fil des années, l’équipe centrale de Neopica a développé plus de 60 jeux différents avec succès, allant des projets les plus modestes aux plus ambitieux, le tout en physique ou en digital. Composé d’équipes talentueuses et internationales, le studio fait preuve d’une grande expérience dans le développement de ses projets. Pour plus d’informations sur Neopica et ses produits : http://www.neopica.com/

