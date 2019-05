COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: RESULTATS ANNUELS 2018/19

Communiqué de presse

Bigben Interactive

Lesquin, 27 mai 2019 18h00

Forte progression des indicateurs de rentabilité en 2018/19 :

·Taux de ROC = 8,9% (roc de 21,7 M€ soit +32,5%)

·Résultat Net = 17,3 M€ (+94,2%)

Proposition d’un dividende de 0,20 € par action

Perspectives 2019/20 :

Chiffre d’Affaires compris entre 270 et 290 M€

·Taux de ROC = 10%

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités pour l’exercice 2018/19 tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 27 mai 2019.

Consolidés en M€ IFRS 03/2019 03/2018 Var. Chiffre d’affaires 245,5 245,4 +0,0%



Marge Brute (1)



En % du CA







EBITDA (2)



En % du CA



97,6

39,8%







44,9

18,3%



76,9

31,3%







29,7

12,1% +27,0%











+51,2% Résultat opérationnel courant



En % du CA







Eléments non récurrents 21,7

8,9%







0,6 16,4

6,7%







(1,5)



+32,5%











Résultat opérationnel



En % du CA 22,3

9,1% 14,9

6,1% +50,1% Résultat financier



Dont gain (perte) de change 0,5

1,5 (2,8)

(1,8) Résultat avant impôt



En % du CA 22,8

9,3% 12,1

4,9% +88,4% Impôt sur les Résultats (5,4) (3,2) Résultat net de la période



En % du CA 17,3

7,1% 8,9

3,6% +94,2%





(1) Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés ; les autres produits opérationnels se retrouvent entre la Marge Brute et l’EBITDA .

(2) EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

Nette progression de la rentabilité

Bigben a réalisé pour son exercice 2018/19 (clôturé au 31 mars 2019), un chiffre d’affaires de 245,5 M€, stable par rapport à l’exercice précédent.

Grâce à une forte hausse de la marge brute (+27,0%) portée par un mix produits davantage tourné vers l’édition de jeux et les accessoires en marques propres, l’EBITDA ressort à 44,9 M€ progressant ainsi de 15,2 M€ (+ 51,2%) par rapport à 2017/18. Le taux d’EBITDA atteint ainsi 18,3% du chiffre d’affaires, soit une augmentation de 620 points de base.

Après comptabilisation de 23,2 M€ de dotations aux amortissements (en hausse de 74,2%, consécutivement aux investissements supplémentaires liés au développement de nouveaux jeux), le Résultat Opérationnel Courant (ROC) augmente de 32,5% pour atteindre 21,7 M€. Il représente 8,9% du chiffre d’affaires, en ligne avec les prévisions annoncées par le Groupe, contre 6,7% en 2017/18.

Après prise en compte d’un résultat financier positif qui intègre des effets de change favorables et en l’absence d’éléments non récurrents significatifs, le Résultat Net s’établit à 17,3 M€, soit 0,89 € par action (3), en hausse de 94,2% par rapport à l’exercice précédent.

Structure bilancielle robuste

Au 31 mars 2019, les capitaux propres de Bigben sont en nette progression à 164,4 M€ contre 134,6 M€ au

31 mars 2018, bénéficiant notamment de la forte hausse du Résultat Net et des augmentations de capital liées aux acquisitions des studios de développement Cyanide et d’Eko Software, toutes deux payées partiellement en titres.

2018/19 ayant été une année d’investissement importante pour le Groupe avec principalement les acquisitions de trois studios réalisées en cours d’exercice, la dette financière progresse de 26,6 M€. A 36,2M€, l’endettement net au 31 mars 2019 représente 22% des capitaux propres et seulement 0,8 x l’EBITDA de l’exercice écoulé.

Perspectives : déploiement du plan BIGBEN 2022

Le Groupe poursuit la mise en œuvre de son plan « BIGBEN 2022 » sur les trois segments de marchés tel que présenté lors des derniers résultats semestriels et réitère les objectifs financiers pour l’exercice 2021/22 d’un chiffre d’affaires égal à 350 M€ et d’un taux de ROC (4) égal à 12%, mettant l’accent sur l’amélioration régulière de la Marge Opérationnelle Courante (4).

Pour 2019/20, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires en croissance porté par l’activité Gaming. Il est ainsi prévu la sortie d’une quinzaine de jeux dont les premiers titres annoncés : Warhammer® : Chaosbane, The Sinking City, Tennis World Tour® « Roland Garros Edition », Pro Cycling Manager 2019 et Tour de France® 2019 sont très attendus par la communauté des joueurs. Hormis ce catalogue fourni et l’augmentation attendue des ventes digitales de jeux, l’activité bénéficiera également de la poursuite des ventes des deux dernières manettes REVOLUTION Unlimited Pro Controller® et Asymmetric Wireless pour PS4™. Les activités Mobile et Audio verront également la commercialisation de nouvelles marques premium, adressant des marchés porteurs, soutenues par des innovations fortes telles Force Moov®, une trottinette connectée et la première gamme d’enceintes diffuseurs d’huile essentielle bio Aroma Sound®. En parallèle, le Groupe poursuivra sa trajectoire d’amélioration régulière et graduelle de sa rentabilité opérationnelle, grâce à l’amélioration de l’efficience de ses processus opérationnels et à la maîtrise de ses coûts fixes.

Fort de cette dynamique attendue, Bigben prévoit de réaliser pour l’exercice 2019/20 un chiffre d’affaires compris entre 270 et 290 M€ et cible une Marge Opérationnelle Courante de 10%.

Proposition d’un dividende

Le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion du 27 mai 2019, de soumettre au vote de l’Assemblée Générale qui se réunira le 19 juillet 2019, un dividende stable de 0,20 € par action au titre de l’exercice 2018/19.

(3) Sur la base du nombre d’actions au 31 mars 2019

(4) Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2018-19

245,5 M€











EFFECTIF

Plus de 600 collaborateurs











INTERNATIONAL

12 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







