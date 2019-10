COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN et Big Ant Studios s'associent pour l'édition et la distribution de AO Tennis 2

Communiqué de Presse



Big Ant Studios et BIGBEN s’associent

pour l’édition et la distribution de AO Tennis 2

Lesquin, le 10 octobre 2019 – Big Ant Studios et BIGBEN sont heureux d’annoncer leur partenariat d’édition et de distribution pour le second volet d’AO Tennis.

Depuis la sortie d’AO Tennis, Big Ant Studios propose aux joueurs un suivi régulier et des mises à jour constantes prenant en compte leurs commentaires : AO Tennis jouit ainsi d’une communauté fidèle et active qui attend le nouvel opus avec impatience. Cette nouvelle édition tire profit de l’expérience cumulée de BIGBEN et Big Ant Studios sur les simulations de tennis.

« Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec un éditeur disposant d’un héritage et d’une expérience dans les jeux de sport tel que BIGBEN » explique Ross Symons, fondateur et CEO de Big Ant Studios. « AO Tennis regroupe une communauté de joueurs investis et nous sommes convaincus qu’à travers ce partenariat avec BIGBEN, nous pourrons leur proposer la meilleure expérience que tout fan de ce sport attend ».

« Travailler avec Big Ant Studios sur le prochain AO Tennis est un réel plaisir : ils disposent d’une expertise en matière de simulation sportive qui n’est plus à démontrer. Nous avons très vite été enthousiasmés par leur talentueuse équipe qui regroupe des développeurs passionnés et à l’écoute des joueurs. Ce partenariat vient enrichir le catalogue de simulations sportives de BIGBEN accessibles à tous. » explique Benoit Clerc, Head of Publishing chez BIGBEN.

En plus du très apprécié outil de personnalisation des joueurs, des courts, des tenues et des logos, disputez des matchs avec les meilleurs joueurs mondiaux de l’ATP & WTA dont Rafael Nadal, Ash Barty, Angélique Kerber et bien d’autres. Développé en partenariat avec l’Australian Open, AO Tennis 2 est le jeu officiel du premier championnat de tennis de l’année.

« Chaque jour, nous imaginons de nouvelles occasions pour nos fans de vivre pleinement et plus régulièrement l’expérience de l’Australian Open, et jouer à AO Tennis est une opportunité pour eux de s’immerger totalement dans cet événement exceptionnel, » ajoute Craig Tiley, Directeur du Tournoi de l’Australian Open. « Le retour des joueurs sur le premier opus était extrêmement positif et nous sommes fiers de renouveler l’expérience en proposant un jeu de tennis authentique. Nous espérons que cette approche du tennis, vécue depuis le canapé, inspirera également les générations futures sur les courts ».

AO Tennis 2 sera disponible sur PC et consoles le 9 janvier 2020.

About Big Ant Studios

Big Ant Studios Pty Ltd, a privately owned and operated independent game developer and publisher, is one of Australia’s largest and longest-running game development studios, having developed and published games from historic platforms including the Game Boy Advance and PlayStation Portable, through to PlayStation 4, Xbox One and Switch. Best known for producing high quality sports titles, Big Ant Studios have developed the highest selling AFL, Rugby League, Lacrosse and Cricket games of all time.

About BIGBEN

BIGBEN, a leading publisher of video games on PC and consoles, is known for its creativity and innovation. After its acquisition of four development studios (Cyanide, Eko, KT Racing and Spiders), which are all internationally recognised for their expertise in different genres, BIGBEN is strengthening its position as a developer and publisher of premium games and is aiming to become the world's leading AA publisher. www.bigben.fr

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long | ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP | CHIFFRE D’AFFAIRES 2018-2019 : 245,5M€ | EFFECTIF : 600 collaborateurs | INTERNATIONAL : 13 filiales et un réseau de distribution dans 115 pays. fr.bigben-group.com

