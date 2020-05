COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben lance une gamme de produits sanitaires pour désinfecter les smartphones et tous les petits objets du quotidien

Communiqué de presse

Bigben

Lesquin, 4 mai 2020, 18h00

BIGBEN lance une gamme de produits sanitaires pour désinfecter les smartphones et tous les petits objets du quotidien

Dans le contexte sanitaire post-confinement lié au covid-19, BIGBEN complète les gestes barrières essentiels en lançant une gamme de sprays désinfectants, de stérilisateurs UV et de kits sanitaires pour éliminer plus de 99% des bactéries massivement présentes sur les smartphones, tablettes, écrans numériques et de nombreux objets du quotidien tel que les cartes de crédit et les clés sans oublier les mains.

Pour rappel, un smartphone est consulté plus de 221 fois par jour selon une étude britannique et peut contenir jusqu’à 7.000 types de bactéries selon une étude américaine.

La gamme se compose de 6 produits utiles, pratiques et compacts qui nettoient et neutralisent plus de 99% des bactéries grâce à un procédé breveté Cclean® certifiée AFNOR concernant les sprays :

le spray désinfectant antibactérien KUTJO KOMPACT fabriqué en France pour smartphones, tablettes et lunettes à base d’huiles essentielles. Il inclut 2 lingettes lavables en microfibre pour nettoyer, lustrer et améliorer la brillance des écrans. Il est rechargeable et offre trois parfums dans un packaging éco-responsable.



fabriqué en France pour smartphones, tablettes et lunettes à base d’huiles essentielles. Il inclut 2 lingettes lavables en microfibre pour nettoyer, lustrer et améliorer la brillance des écrans. Il est rechargeable et offre trois parfums dans un packaging éco-responsable. le stérilisateur à UV BIGBEN pour smartphones et petits objets du quotidien. Les UV nettoient et stérilisent l’intégralité de l'appareil mobile et ne laissent pas de traces, pas d’odeur ni de résidus chimiques.



pour smartphones et petits objets du quotidien. Les UV nettoient et stérilisent l’intégralité de l'appareil mobile et ne laissent pas de traces, pas d’odeur ni de résidus chimiques. le spray antimicrobien KUTJO KOMPACT HANDS fabriqué en France pour se désinfecter les mains grâce à sa formule brevetée bactéricide et fongicide sans bisphénol et rechargeable.



fabriqué en France pour se désinfecter les mains grâce à sa formule brevetée bactéricide et fongicide sans bisphénol et rechargeable. le spray désinfectant antibactérien KUTJO K-HOME fabriqué en France pour nettoyant les grands écrans de la maison (TV, ordinateur, etc…) à base d’huiles essentielles. Il inclut 1 lingette lavable en microfibre pour nettoyer, lustrer et améliorer la brillance des écrans.



fabriqué en France pour nettoyant les grands écrans de la maison (TV, ordinateur, etc…) à base d’huiles essentielles. Il inclut 1 lingette lavable en microfibre pour nettoyer, lustrer et améliorer la brillance des écrans. des masques à usage unique de triple épaisseur avec barrette nasale et filtrant 90% de particules de 2.5 microns pour une utilisation non médicale conforme à la norme GB/T 32610-2016 (vendu par lot de 50 unités)



de triple épaisseur avec barrette nasale et filtrant 90% de particules de 2.5 microns pour une utilisation non médicale conforme à la norme GB/T 32610-2016 (vendu par lot de 50 unités) Le kit sanitaire tout-en-un BIGBEN dans un packaging en papier kraft certifié FSC, recyclable qui comprend : 10 masques à usage unique de triple épaisseur de protection filtrant 90% des particules de 2.5 microns et conforme à la norme GB/T 32610-2016 1 spray antibactérien KOMPACT Hands by Kutjo éliminant 99,9% des bactéries fourni avec 1 lingette en microfibre 1 grande lingette en microfibre pour nettoyer les smartphones ou d'autres surfaces

dans un packaging en papier kraft certifié FSC, recyclable qui comprend :

Cette gamme est actuellement disponible à la commande et sera commercialisée dans les points de vente de la téléphonie mobile (boutiques opérateurs et magasins spécialisés) ainsi qu’auprès des enseignes de la grande distribution.

Pour faire face à une demande potentiellement élevée, BIGBEN a sécurisé des volumes conséquents afin de les mettre rapidement à disposition de ses clients revendeurs.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2019/20 : 25 mai 2020

Communiqué après Bourse





