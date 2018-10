Bilendi : entre dans l'Enternext PEA-PME 150

08/10/2018 | 10:50

Bilendi annonce son entrée, effective depuis le 1er octobre, dans l'indice Enternext PEA-PME 150 d'Euronext Paris, indice boursier représentatif des actions françaises éligibles au dispositif PEA-PME.



Plus large que le CAC PME, il est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération est revue trimestriellement.



'La présence de Bilendi dans cet indice permettra d'accroître notre visibilité sur les principales places boursières européennes et favorisera l'accès des investisseurs à notre capital', commente le PDG Marc Bidou.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.