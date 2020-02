''Bilendi : Vers un développement plus serein''

Est-ce qu’une opération de LMBO permettant aux top managers de Bilendi de monter au capital n’aurait pas fait sens ?

"Ce type d’opération aurait pu être intéressante mais la dette qu’elle implique crée une pression financière sur la société qui nous semble peu compatible avec le projet de croissance de l’entreprise. Les managers de Bilendi sont déjà intéressés au capital (n.d.l.r. 12%-13% dont 11-12% pour Marc Bidou) et tiennent à son indépendance. Nous avons de nombreux projets pour les années à venir, de croissance organique et externe à délivrer. Par ailleurs, nous sommes heureux d’être en Bourse et nous ne nous interdisons pas de faire appel au marché. Notre marché est en consolidation."

Source : société

Vous avez communiqué sur des objectifs moyen terme pour Bilendi : 50 M€ de CA et 20/25% d’EBE. Quelle précision temporelle ou chiffrée pouvez-vous apporter ?

"L’atteinte de ces objectifs passera par une croissance organique de 7,5% à 10% par an ainsi que l’acquisition de 8 à 10ME de CA, dans un délai de 3 à 4 ans selon le timing de nos acquisitions. Nous regardons attentivement et en permanence soit des acteurs qui font le même métier sur des pays européens où nous ne sommes pas encore afin de faire levier auprès de nos clients et sur notre outil existant, soit dans un des douze pays où nous sommes présents afin d’étoffer notre portefeuille de clients et nos panels. Dans un métier où la technologie est fondamentale, nous sommes en veille active et pourrions également être amenés à acquérir une société qui nous permettrait par exemple d’améliorer les manières d’interroger ou notre savoir-faire en data mining et ainsi d’étendre nos prestations de services auprès de nouveaux types de clientèle comme les cabinets de consulting, les agences média ou les ERP. La sortie de Qwamplify va nous permettre d’avancer plus sereinement car elle facilitera les prises de décisions et que le financement de la croissance externe sera facilité. Nos capacités de financement sont réelles puisque nous sommes en situation de trésorerie nette positive et que nous sommes prêts à nous endetter jusqu’à deux fois l’Ebitda."