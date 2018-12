BinckBank : accord pour une OPA par Saxo Bank

17/12/2018 | 08:51

BinckBank et Saxo Bank indiquent avoir conclu un accord conditionnel sur une offre publique d'achat recommandée de 6,35 euros (dividende attaché) par action en circulation de BinckBank, représentant un montant total de 424 millions d'euros.



La transaction reçoit le soutien unanime des conseils de direction et de surveillance de BinckBank. Le prix proposé représente une prime de 35% sur le cours de clôture de vendredi et de 42% sur le cours moyen pondéré des volumes du dernier mois calendaire.



Un mémorandum sur le projet d'offre sera soumis à l'autorité néerlandaise des marchés financiers avant la fin du premier trimestre 2019 et la clôture de l'offre est anticipée pour le troisième trimestre de la même année.



