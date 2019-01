14/01/2019 | 12:39

BinckBank et Saxo Bank annoncent ce lundi que leur projet de fusion est en bonne voie : Saxo prévoit ainsi de soumettre une demande d'approbation de son offre à l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) au début du mois de février 2019.



BinckBank et Saxo Bank s'attendent à ce que l'offre soit clôturée à la fin du deuxième trimestre ou au cours de la première moitié du troisième trimestre de 2019.





