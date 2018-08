BinckBank : nomination au conseil de surveillance

30/08/2018 | 14:17

BinckBank fait part ce jeudi de la nomination de J.G. Princen à son conseil de surveillance, à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce jour. Il sera ainsi membre de l'instance jusqu'en 2022.



Après cette nomination, le conseil de surveillance de la société néerlandaise de Bourse en ligne se compose de son président J.W.T. van der Steen, son vice-président C. van der Weerdt-Norder, J.M.A. Kemna, A. Soederhuizen, M. Pijnenborg et J.G. Princen.



