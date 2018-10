BinckBank : un solide troisième trimestre

22/10/2018 | 10:02

BinckBank N.V. a fait état ce lundi matin d'un bénéfice net de 27,6 millions d'euros au titre des trois premiers trimestres de son exercice, 'en forte progression d'une année sur l'autre'.



Le bénéfice net ajusté par action ressort ainsi à 41 cents, en nette augmentation lui aussi en l'espace d'un an.



L'activité est pour sa part en léger tassement, à près de 108,6 millions d'euros (110,3 millions pour la même période en 2017).



'Le nombre de transactions réalisées chez BinckBank en 2018 s'établit à 7.219.000, en hausse de 29% par rapport à la même période en 2017. Les actifs sous administration atteignent un plus haut historique pour BinckBank à 27,3 milliards d'euros. Les actifs sous gestion s'établissent à 1,013 milliards d'euros à la fin du T3 2018, dont 163 millions sont déjà investis dans les nouvelles solutions d'épargne et d'investissement proposées par BinckBank aux Pays-Bas et en Belgique', commente le spécialiste de la bourse en ligne.





