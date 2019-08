BinckBank : Saxo Bank contrôle près de 98% du capital

15/08/2019 | 09:52

Saxo Bank contrôlait près de 98% du capital de BinckBank à l'issue de son offre qui s'est achevée hier, peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi soir.



La banque danoise avait annoncé la semaine dernière la finalisation de l'acquisition de BinckBank après s'être assuré une participation de l'ordre de 95,1% au sein du courtier en ligne néerlandais.



La période de réouverture de l'offre a permis l'apport de plus de 2,8% supplémentaires.



Saxo détenant désormais plus de 95% du capital de Binck, une procédure de retrait obligatoire va pouvoir être mise en oeuvre, avec la perspective d'un retrait des actions BinckBank de la cote d'Euronext Amsterdam en date du 25 septembre au soir.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.