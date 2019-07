BinckBank : bénéfice net semestriel de 6,6 millions d'euros

22/07/2019 | 08:45

BinckBank fait part d'un bénéfice net de 6,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, contre un profit de 22,2 millions un an auparavant, étant rappelé que ce dernier intégrait un gain de 8,1 millions sur la cession de Think ETF Asset Management.



La banque en ligne néerlandaise revendique un nombre de transactions en hausse de 1% à cinq millions, ainsi que des actifs sous gestion d'un milliards d'euros à fin juin, un montant stable en comparaison annuelle.



Elle rappelle que Saxo Bank a prolongé jusqu'à la fin de ce mois de juillet son offre publique d'achat sur les actions BinckBank, la finalisation de la transaction restant attendue pour la première moitié du troisième trimestre.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.