BinckBank : feux verts réglementaires au rachat par Saxo Bank

24/07/2019 | 14:29

BinckBank a annoncé mardi soir que toutes les autorisations réglementaires requises pour son rachat par Saxo Bank ont été obtenues, y compris les déclarations de non objection de la banque centrale néerlandaise et de la BCE.



Pour mémoire, une offre publique d'achat recommandée sur les actions BinckBank est en cours et doit s'achever le 31 juillet en fin de séance. La finalisation de la transaction est attendue pour la première moitié du troisième trimestre.



