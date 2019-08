BinckBank : l'acquisition par Saxo Bank désormais finalisée

08/08/2019 | 18:05

La banque danoise Saxo Bank a annoncé jeudi la finalisation de l'acquisition du courtier en ligne néerlandais BinckBank, point final à l'offre de rachat qui avait été formulée en décembre 2018.



Saxo Bank dit maintenant avoir l'intention de s'atteler à l'intégration des deux groupes, en mutualisant leurs infrastructures technologiques mais aussi en proposant de nouveaux produits et services.



Le processus devrait prendre 'naturellement un certain temps', prévient la banque dans un communiqué.



Avec l'opération, Saxo Bank gèrera désormais des actifs avoisinant les 46 milliards d'euros pour près de 860.000 clients.



En date du 7 août, Saxo Bank contrôlait environ 95,1% du capital de BinckBank.



