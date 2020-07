BIO-UV : intègre l'indice EnterNext Tech 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l’eau et des surfaces, a annoncé qu’il venait d’intégrer, depuis le 1er juillet 2020, l’indice EnterNext Tech 40. Cet indice regroupe les 40 sociétés les plus performantes, sélectionnées par un comité d’experts européens indépendants sur la base de critères de liquidité, de croissance du chiffre d'affaires et d'actifs net, au sein d’un panel de 298 PME technologiques cotées sur les marchés d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris.