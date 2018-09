Bio-UV Group : annonce de nouvelles commandes

13/09/2018 | 14:58

Bio-UV Group, entreprise spécialisée dans les systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets et introduite en Bourse depuis juillet, annonce la signature de trois commandes avec deux armateurs et un chantier naval, pour l'équipement en systèmes de traitement des eaux de ballast de six navires.



Ces commandes sont majoritairement livrables en 2018, précise Bio-UV Group.



'La signature de ces nouvelles commandes confirme la forte dynamique commerciale enregistrée par le Groupe depuis le début de l'année et son ambition d'accélérer sur ce marché à fort potentiel des eaux de ballast. Fort de ces commandes, BIO-SEA sa filiale spécialisée sur ce marché, disposait à fin août 2018 d'un carnet de commandes de plus de 8 ME (contre 5,5 ME au 8 juin 2018), dont près de 5 ME livrables et facturables en 2018', est-il encore indiqué.



Bio-UV Group estime par ailleurs avoir sécurisé en 2018 une croissance du chiffre d'affaires de son activité liée au traitement des eaux de ballast d'au moins +50% par rapport à 2017.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.