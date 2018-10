Bio-UV Group : réaffirme ses ambitions pour 2022

19/10/2018 | 11:44

Bio-UV Group a réaffirmé hier soir ses ambitions d'atteindre, en 2022, un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros, avec une marge d'exploitation supérieure à 10% à la même date.



Rappelons que Bio-UV Group s'est introduit en Bourse en juillet dernier. 10,2 millions d'euros avaient alors été levés par l'entreprise spécialisée dans le traitement des eaux de ballast.



Sur le plan des résultats trimestriels, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,4 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport à la même période en 2017. 'La poursuite de cette dynamique sur les prochains mois s'appuiera sur plusieurs moteurs de croissance : l'expansion internationale (50% du chiffre d'affaires 2017), le renforcement de la présence sur les grands rendez-vous internationaux et l'accélération sur le marché des ballasts', commente Bio-UV Group.



Le groupe indique par ailleurs disposer d'une 'excellente visibilité', avec, au 30 septembre, un carnet de commandes de 6,4 millions d'euros. Plus de 3 millions seront facturables en 2018.



'Bio-UV Group prévoit d'atteindre en 2018 une croissance d'au moins +15% de son chiffre d'affaires total, portée notamment par la forte accélération du marché des eaux de ballast qui devrait afficher une croissance d'au moins +60% sur l'exercice. Cette performance, conjuguée à une maîtrise des charges, devrait permettre également d'atteindre une marge EBITDA en amélioration au second semestre 2018 par rapport au second semestre 2017, ainsi qu'une rentabilité nette bénéficiaire sur l'ensemble de l'année', indique Bio-UV Group s'agissant de ses perspectives.





