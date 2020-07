BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces, est heureux d'annoncer qu'il vient d'intégrer, depuis le 1er juillet 2020, l'indice EnterNext® Tech 40.

Cet indice regroupe les 40 sociétés les plus performantes, sélectionnées par un comité d'experts européens indépendants sur la base de critères de liquidité, de croissance du chiffre d'affaires et d'actifs net, au sein d'un panel de 298 PME technologiques cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris.

Bio-UV a également été sélectionné pour faire partie du Label European Rising Tech qui met à l'honneur 98 sociétés particulièrement performantes à partir d'un univers de plus de 350 small & mid cap Tech cotées sur les différents marchés d'Euronext.

Les sociétés du Label European Rising Tech sont des valeurs technologiques prometteuses, cotées sur les marchés d'Euronext, opérant dans les sciences de la vie, les éco-industries ou les TMT (Technologies, Médias et Télécommunications).

Ce label européen valorise la culture d'innovation technologique de Bio-UV dans le domaine de l'environnement au sein des acteurs cleantech de référence cotés sur Euronext.

Benoît Gillmann, Président-Directeur général de Bio-UV, déclare :

" Être distingué au sein des PME-ETI européennes Tech cotées sur Euronext est une fierté pour Bio-UV et l'ensemble de ses collaborateurs. Cette distinction, sur la base de critères de performance économique, financière et boursière, témoigne de la pertinence de notre stratégie, moins de deux ans après notre introduction en Bourse. Notre intégration au sein de l'indice EnterNext® Tech 40 va contribuer à accroître notre visibilité, notamment auprès des investisseurs internationaux."

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 le 22 juillet 2020, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Contacts :

BIO-UV Group

+33 (0)4 99 13 39 11

invest@bio-uv.com Relations investisseurs

Mathieu Omnes – ACTUS

+33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Relations presse

Serena Boni – ACTUS

+33 (0)4 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

