bonjour à tous,

je suis donc prem's...:-)

Donc en tant que pionnier ici sur Bio-uv je deviens actionnaire d'un groupe au positionnement à priori très très porteur, celui des eaux de ballast.

Dans le puissant trend écologique, la mondialisation a permis d'explosion des échanges commerciaux donc du traffic maritime. Or celui-ci générant par le biais du délestage des eaux de ballast un essaimage des espèces locales dans des lieux non compatibles, entre autre, les problèmes ont pris la forme d'une urgence mondiale.

Et Bio-UV se trouve au carrefour d'un quasi paradigme en terme de déploiement législatif sur la gestion des eaux de ballast, nécessitant des traitements massifs. Et en Volume (15Mds$ de CA liés aux eaux de ballast) et en contraintes réglementaires la soc. semble avoir de gros atouts à faire valoir en business à générer.

Il se pourrait que le BM 2022 soit atteint en 2021 eu égard au niveau de croissance organique et maintenant externe. La soc. vient d’accroître son champ de compétences techniques avec l'arrivée des traitements à l'ozone, complétant son éventail technique.

J'aime aussi l'idée que son approche UV rend déjà compatible ses propositions techniques sur tous les territoires, ce qui n'est pas le cas des prestataires actuels concurrents, ou peu à priori.

Sa valorisation en 2019 ne soulève rien de particulier mais à compter de 2020 par contre, le carnet de commandes donne l'idée d'un vrai rerating en puissance, et plus encore en 2021.

Beaucoup de points positifs et leviers très importants devant nous. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée

1

