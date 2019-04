BIOCORP : Résultats annuels 2018

Regulatory News:

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et arrêtés par le Conseil d’Administration le 3 avril 2019)1.

“BIOCORP a franchi une étape majeure en 2018 avec la première vague de signature de contrats industriels pour certains de ses produits connectés, notamment MallyaTM et InspairTM. Cela souligne l’adéquation entre une demande forte du marché et la pertinence des solutions développées par BIOCORP, et nous nous positionnons aujourd’hui comme un leader mondial dans le domaine des dispositifs de délivrance de médicaments connectés.

Les perspectives offertes par ces marchés sont très importantes, notamment sur le domaine des maladies chroniques comme le diabète. A cet égard, MallyaTM est parfaitement positionné pour soutenir une croissance très dynamique de BIOCORP dans les prochains mois.

L’activité non connectée a elle aussi connu une bonne dynamique sur l’exercice 2018 avec un contrat de développement conclu avec le laboratoire FERRING et l’industrialisation d’un produit très innovant de bouchage et de délivrance avec le laboratoire VIRBAC. NewguardTM a également profité d’une forte demande de la part de clients laboratoires pharmaceutiques, notamment dans le domaine de l’héparine, et nous avons initié la phase d’industrialisation à grande échelle sur notre site de production d’Issoire. Il s’agit là d’une reconnaissance indéniable de la qualité de nos produits et de notre stratégie d’innovation sur des domaines ciblés.

Le chiffre d’affaires sur l’exercice 2018 est en forte croissance : +67% grâce d’une part aux programmes de développement sur la gamme des produits connectés, d’autre part à la poursuite de la croissance des activités traditionnelles et enfin du chiffre généré par les contrats d’industrialisation (VIRBAC et FERRING). Les charges d’exploitation ont baissé de 1.435 K€ sur la période, cette baisse est liée à la dotation aux provisions sur les immobilisations incorporelles de 2.371 K€ comptabilisée en 2017 à la suite de la rupture du contrat CarpsealTM, NewsealTM.

Nous poursuivons donc avec succès notre stratégie de développement dans nos deux domaines d’activité et le début de la commercialisation de nos produits connectés en 2019 avec un certain nombre de partenaires, en Europe et aux États-Unis dans un premier temps“ commente Jacques Gardette, fondateur et Président Directeur Général de BIOCORP.

Faits marquants 2018 :

Signature avec le laboratoire suisse FERRING d’un contrat de développement et d’industrialisation d’un bouchon au design sur mesure ;

Signature d’études de faisabilité et d’évaluation des plateformes non connectées et connectées (Newguard TM , Datapen TM , Mallya TM et Inspair TM ) ;

, Datapen , Mallya et Inspair ) ; Signature d’un partenariat stratégique pour Mallya TM avec CHRONICARE pour la distribution sur le marché Nord-Américain ;

avec CHRONICARE pour la distribution sur le marché Nord-Américain ; Signature d’un accord de commercialisation avec LINDAL GROUP pour la distribution du dispositif Inspair TM ;

; Renforcement de la propriété intellectuelle : dépôt de deux nouveaux brevets en 2018 et délivrance de quatre brevets, notamment au Canada, en Russie, au Japon et aux États-Unis, six autres brevets sont entrés en phase nationale ;

Augmentation de capital d’un montant de cinq millions d’euros et mise en place d’obligations convertibles pour un montant de 4 millions d’euros permettant à la Société de poursuivre le développement de la plateforme produits propriétaires et de préparer le lancement de MallyaTM.

Les résultats financiers annuels 2018 mettent en exergue la poursuite de la stratégie de développement et la structuration des activités mises en place après l’introduction en bourse en juillet 2015. La dynamique de développement en France et à l’international est solide et conforme aux prévisions de la Société. BIOCORP confirme sa politique d’innovation avec l’avancement des projets de recherche, à travers la finalisation des projets existants et l’élargissement de la gamme de produits, mais aussi grâce à l’intensification du développement commercial avec la signature d’accords et de partenariats significatifs. En ligne avec l’intensification des activités, BIOCORP supporte encore les charges liées au développement de ses produits dédiés à plusieurs clients importants, et ceci sans encore bénéficier des revenus associés.

Le chiffre d’affaires atteint 3.890 K€ en 2018, en progression de 67% par rapport à celui de 2017 (2.321 K€), porté à la fois par les programmes de développements sur la gamme des produits connectés ainsi que par la poursuite des contrats d’industrialisation de l’activité traditionnelle.

En 2018, les autres produits d’exploitation s’élèvent à (120 K€), composés principalement de la variation de la production stockée pour (218 K€) et de transferts de charges pour 93 K€.

Les charges d’exploitation atteignent 9.039 K€, soit une baisse de 13% par rapport à 2017, l’effort consenti en R&D représentant 21% des charges. Cette baisse est principalement liée à la dotation aux provisions sur les immobilisations incorporelles de 2.371 K€ comptabilisée en 2017 faisant suite à la rupture du contrat CarpsealTM, NewsealTM.

La hausse résiduelle de 936 K€ résulte notamment de l’augmentation de la consommation de matières premières liée à la croissance du chiffre d’affaires pour 148 K€, de la sous-traitance des fabrications d’outillages pour un montant de 196 K€, de prestations R&D externes pour 215 K€, des honoraires liés aux brevets pour 350 K€, du renforcement de la structure opérationnelle de BIOCORP sur un exercice complet à hauteur de 374 K€.

Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation 2018 ressort négatif à (5.269 K€) contre (7.846 K€) en 2017.

Le résultat financier 2018 affiche une perte de (262 K€) contre (12 K€) en 2017 en raison principalement des charges financières liées aux contrats d’obligations convertibles.

Le résultat exceptionnel s’élève à (107 K€) contre (23 K€) l’année passée, en raison principalement du mali sur rachats d’actions ainsi que la mise au rebut d’outillages prototypes.

BIOCORP a bénéficié en 2018 de CIR et CII (Crédit d’Impôt Recherche et Crédit d’Impôt Innovation) pour un montant de 332 K€, contre 373 K€ en 2017.

Compte-tenu des éléments ci-dessus, le résultat net 2018 est négatif à (5.305 K€) contre (7.508 K€) en 2017.

Au 31 décembre 2018, BIOCORP affiche une trésorerie disponible de 1.341 K€ contre 691 K€ au 31 décembre 2017 et un niveau de capitaux propres de (1.820 K€) contre (1.264 K€) au 31 décembre 2017.

En € 31/12/2018 31/12/2017 Chiffre d'Affaires 3 890 416 2 321 083 Autres Produits d'exploitation -120 312 306 221 Total des Produits d'Exploitation 3 770 104 2 627 304 Charges d'exploitation Achats et charges externes 4 184 185 3 540 433 Impôts, taxes et versements assimilés 86 044 79 212 Salaires et charges 3 778 056 3 404 423 Autres charges d'exploitation 990 686 3 449 680 Total Charges d'exploitation 9 038 971 10 473 748 Résultat d'exploitation -5 268 868 -7 846 445 Résultat Financier -261 566 -12 300 Résultat Exceptionnel -107 450 -22 974 Crédit d'Impôt Recherche et Crédit d'Impôt Innovation 332 450 373 019 Résultat Net -5 305 433 -7 508 699

Objectifs et perspectives 2019 :

En 2019, BIOCORP compte poursuivre son développement sur ses différents axes stratégiques :

Prolonger et intensifier le développement de sa gamme de dispositifs connectés dans le domaine de l’injectable et l’étendre à de nouvelles applications, que ce soit dans le domaine respiratoire ou ophtalmique,

Procéder au lancement commercial de Mallya TM au premier semestre 2019,

au premier semestre 2019, Présenter au cours du second semestre 2019 un nouveau dispositif d’injection aux caractéristiques particulièrement originales,

Poursuivre les partenariats concernant les développements et l’industrialisation de ses produits propres,

Générer de nouveaux programmes de développement et d’industrialisation grâce aux développements spécifiques s’appuyant sur le savoir-faire BIOCORP,

Mettre en place tout moyen de financement alternatif d’ici la fin du premier semestre 2019 en vue d’assurer la continuité d’exploitation.

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec vingt-cinq ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Mallya™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Mallya™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 45 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com

Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems

1 Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190403005553/fr/