BIOCORP : Résultats annuels 2019

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et arrêtés par le Conseil d’Administration le 6 avril 2019.

“L’année 2019 fut excellente à plus d’un titre pour BIOCORP. Sur le plan des métiers, le groupe a poursuivi à un rythme très soutenu sa stratégie d’innovation, profitant à l’ensemble de nos activités et en particulier à notre activité de santé digitale, segment sur lequel BIOCORP se positionne comme un des leaders mondiaux. Sur le plan financier, cette mutation, sur laquelle nous avons concentré nos investissements et efforts de R&D ces dernières années, a permis à l’entreprise d’enregistrer un volume d’activité record et surtout d’atteindre la profitabilité plus tôt qu’anticipé. Bien ancré sur son assise industrielle et sa capacité de disruption, BIOCORP dispose de tous les atouts pour maintenir une croissance élevée et créer de la valeur pour l’ensemble de ses actionnaires“, a déclaré Jacques Gardette, fondateur et Président du Conseil d’administration de BIOCORP.

Principales données financières au 31/12/2019 :

En € 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'Affaires 8 447 741 3 890 416 Autres Produits d'exploitation 823 736 -120 312 Total des Produits d'Exploitation 9 271 476 3 770 104 Charges d'exploitation Achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés 4 017 994 155 630 4 184 185 86 044 Salaires et charges 3 513 552 3 778 056 Autres charges d'exploitation 709 282 990 686 Total Charges d'exploitation 8 396 459 9 038 971 Résultat d'exploitation 875 017 -5 268 868 Résultat Financier -158 274 -261 566 Résultat Exceptionnel 81 517 -107 450 Crédit d'Impôt Recherche et Crédit d'Impôt Innovation 161 521 332 450 Résultat Net 959 781 -5 305 433

Le chiffre d’affairesatteint 8.447 K€ en 2019, en progression de 117% par rapport à celui de 2018 (3.890 K€). Cette forte croissance résulte en premier lieu du partenariat mondial contracté avec Sanofi en juillet 2019 concernant le dispositif Mallya dédié aux stylos à insuline. Cette croissance est également le résultat d’une activité soutenue sur l’ensemble des métiers et développements de BIOCORP. Ainsi, le Chiffre d’Affaires réalisé sur l’activité de dispositifs connectés progressé l’an dernier de 470% pour s’élever à 6.380 K€ contre 1.120 K€ un an plus tôt.

En 2019, les autres produits d’exploitation s’élèvent 824 K€ contre (120 K€) en 2018. Cette forte variation s’explique principalement par la comptabilisation d’en-cours de production ayant généré une facturation d’un million d’euros en janvier 2020.

Les charges d’exploitation atteignent 8.396 K€ en diminution de 7% par rapport à 2018. Cette baisse est la conséquence d’une bonne maîtrise des dépenses, principalement sur le poste de sous-traitance et sur la masse salariale.

Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation 2019 ressort positif à 875 K€ contre un résultat négatif de (5.269 K€) en 2018.

Le résultat financier 2019 qui affiche un montant net de (158K€) contre (262 K€) en 2018, résulte principalement des intérêts des emprunts obligataires. Le Résultat Exceptionnel de l’exercice s’élève à 81 K€ contre (107 K€) au 31/12/2018.

BIOCORP a bénéficié l’an dernier de CIR (Crédit Impôt Recherche) et CII (Crédit Impôt Innovation) d’un montant total de 161 K€. Un an auparavant, la créance avait été évaluée à 243 K€ pour le CIR et 89 K€ pour le CII.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, BIOCORP ressort avec un résultat net positif de 960 K€ contre une perte de 5.305 K€ en 2018. Cette profitabilité est atteinte avec un an d’avance par rapport au plan stratégique de la société.

En conséquence, au 31 décembre 2019, BIOCORP affiche une forte progression de sa trésorerie disponible à 2.006 K€ contre 1.341 K€ au 31 décembre 2018.

Faits marquants 2019 :

Signature d’un premier partenariat stratégique avec l’américain AgaMatrix concernant le dispositif Mallya en combinaison avec les solutions de surveillance glycémique des patients diabétiques.

Alliance stratégique avec la société israélienne DreaMed Diabetes dans la digitalisation du diabète par IA (Intelligence Artificielle).

Réalisation d’une augmentation de capital de 1M€ par placement privé en mars 2019.

Lauréate du Grand Prix 2019 des Entreprises de Croissance remis par le Ministère de l’Économie et des Finances.

Obtention du marquage CE (classe IIb) pour le dispositif connecté Mallya.

Négociations exclusives avec SANOFI autour de Mallya (réception d’un up-front de 4 M€).

Lancement commercial de la seringue connectée Injay.

Contrat de production de 10 ans avec VITROBIO PHARMA et extension des lignes de fabrication automatisée.

Partenariat mondial avec SANOFI sur Mallya (nouveau paiement de 2 M€).

Évolution de la gouvernance de BIOCORP : dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général.

Événements post-période :

Renforcement du partenariat avec SANOFI autour de Mallya : nouveau versement de 1M€ assorti de 12 M€ supplémentaires échelonnés jusque fin 2021, portant ainsi le contrat global à plus de 20 M€. Ce montant n’inclut pas les revenus futurs générés par la production des dispositifs.

Partenariat marketing avec l’américain iSage RX dans le domaine de la digitalisation du diabète.

L'épidémie COVID-19 expose la Société au risque d'un ralentissement ou d'une suspension provisoire de la fabrication de ses matières premières et de ses produits. La plupart des produits commercialisés par la Société sont fabriqués sur son site d'Issoire en France. Or, à la date du présent document, la mise en place de mesures restrictives de manière prolongée afin de contrôler l'épidémie ou tout autre événement de santé publique en France pourrait avoir un effet négatif sur les opérations de production de la Société. Chacun de ces facteurs est susceptible d'affecter l'activité, le résultat d’exploitation et la situation financière de BIOCORP. Les impacts liés à l'épidémie COVID-19 sur les activités de BIOCORP restent, à ce stade, encore trop incertains pour que la société puisse communiquer sur des prévisions chiffrées.

Perspectives 2020 :

Selon Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP : “2019 a révélé au grand jour notre position de pionnier dans la digitalisation du diabète avec les succès rencontrés par notre solution connectée Mallya, seul dispositif au monde doté d’un marquage CE de classe II-b. Son adoption par des géants de l’industrie pharmaceutique comme SANOFI, mais aussi par des start-ups en pointe sur le domaine du diabète telles que Dreamed Diabetes ou Agamatrix, ont constitué des signaux forts sur notre avance technologique. Nous espérons continuer en 2020 sur cette lancée avec d’autres partenaires internationaux, que ce soit dans le domaine du diabète ou d’autres pathologies sur lesquelles le digital offre aux patients de réels bénéfices. BIOCORP possède aujourd’hui une position unique sur ce segment des dispositifs de délivrance connectés, avec une avance technologique et des partenariats majeurs ; nous comptons accélérer notre déploiement et nos partenariats au cours des prochains exercices afin de profiter de cette formidable opportunité “.

