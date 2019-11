BIOCORP : Signature d'un contrat avec VITROBIO PHARMA pour la production du 1er traitement contre l'allergie liée à la pollution

Le contrat exclusif de production entre les deux sociétés porte sur une durée de 10 ans

CA prévisionnel : plus de 10 M€ sur 10 ans

BIOCORP investit 600 K€ dans une nouvelle ligne de production entièrement automatisée et dédiée à ce nouveau dispositif de santé

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat exclusif avec VITROBIO PHARMA, société de recherche et développement pharmaceutique.

VITROBIO a récemment enregistré une nouvelle génération de médicaments polymériques représentant un marché potentiel de plusieurs dizaines de millions d'unités. Nécessitant près de vingt années de R&D, ce dispositif médical est le premier produit capable d'inhiber les effets nocifs de la pollution qui entraine le syndrome de détresse respiratoire. Le produit agit comme une barrière sur la surface nasale et empêche l'entrée en contact avec les polluants et les allergènes, tout en éliminant les histamines et les protéines néfastes par une action mécanique, sans aucun effet secondaire.

Le partenariat stratégique signé entre BIOCORP et VITROBIO, d'une durée exclusive de 10 ans, débutera avec la fabrication du premier traitement contre les effets néfastes de l'allergie et de la pollution sur les voies respiratoires. BIOCORP assurera ainsi pour le compte de VITROBIO le remplissage des pulvérisateurs à usage nasal.

'VITROBIO est la première entreprise mondiale à concevoir un traitement contre les effets néfastes de l'allergie et de la pollution sur les voies respiratoires, en particulier l'asthme, sans aucun effet secondaire, ce qui représente un marché mondial de plusieurs millions d'unités. Nous souhaitions donc avoir à nos côtés un partenaire solide et fiable, raison pour laquelle nous avons choisi BIOCORP. La proximité géographique de nos deux sites de production est un réel avantage et promet un partenariat réussi sur la durée pour répondre dans des conditions optimales à cette demande mondiale',a commenté Ravi Shrivastava, fondateur et président de VITROBIO.

Éric Dessertenne, Directeur Général Délégué de BIOCORP a conclu : 'Nous sommes ravis de la signature de ce nouveau contrat de production pour le compte de tiers, activité historique de BIOCORP et toujours en forte croissance. Notre collaboration avec VITROBIO, autre société issoirienne, représente un formidable débouché industriel et commercial face à l'enjeu mondial de la pollution et des risques qu'elle entraine pour la santé des populations. Le marché visé pour un tel produit est prometteur et plusieurs laboratoires pharmaceutiques internationaux sont déjà prêts à distribuer ce nouveau produit. Nous tablons ainsi sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 1 M€ par an a minima.'

BIOCORP a décidé pour l'occasion d'investir 600.000 euros dans l'acquisition d'une nouvelle unité de fabrication entièrement automatisée. Cette nouvelle ligne de production, qui sera opérationnelle dès début 2020, viendra enrichir le parc industriel déjà en place. Un retour sur investissement rapide est attendu à 2-3 ans.

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française,labélisée BPI 'Entreprise innovante' et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments innovants. Avec vingt-cinq ans d'expérience, plus de 30M d'unités produites chaque année et 25 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l'évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd'hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d'origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d'aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d'un chiffre d'affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d'innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Mallya™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Mallya™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 50 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 - ALCOR).

Plus d'infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems

