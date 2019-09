BIOCORP : annonce sa participation à plusieurs événements professionnels et investisseurs d'ici la fin de l'année

Regulatory News:

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectés, présente le planning de sa participation à divers événements en France et à l’international.

Salons professionnels :

PODD – Partnership Opportunities in Drug Delivery – les 7 et 8 octobre 2019 à Boston (États-Unis). Stand 33. Éric Dessertenne, Directeur Général Délégué de BIOCORP, donnera une conférence intitulée “Comment un dispositif connecté peut-il révolutionner l’expérience du patient ?“

PDA – The Universe of Prefilled Syringes and Injection Devices du 21 au 23 octobre 2019 à Gothenburg, (Suède). Stand 102. BIOCORP dévoilera un tout nouveau dispositif connecté le 21 octobre.

CPhI Worldwide du 5 au 7 novembre 2019 à Francfort (Allemagne). Stand en partenariat avec LINDAL Group.

Rencontres investisseurs :

Biotech Agora le 24 septembre 2019 à Paris, France.

Large & MidCap Event le 15 octobre 2019 à Paris, France.

Pour planifier une rencontre, merci de d’envoyer un mail à investisseurs@biocorp.fr.

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Mallya™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Mallya™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 45 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems

