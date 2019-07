BIOCORP : entame des négociations exclusives avec SANOFI pour l'utilisation de son dispositif connecté MallyaTM dans le traitement du diabète

Regulatory News:

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectés, annonce qu'elle a entamé une négociation exclusive avec SANOFI, leader mondial dans l'industrie pharmaceutique, visant à intégrer le dispositif connecté Mallya à la plateforme de soins du diabète SANOFI.

Mallya est un capteur intelligent qui transforme les stylos à insuline classiques en dispositifs connectés en enregistrant les informations clés puis en les transmettant à une application mobile dédiée. Dans sa catégorie, il s’agit du seul dispositif évalué par les autorités réglementaires européennes répondant aux exigences de précision requises pour un marquage CE dispositif médical classe IIb.

Selon les termes de ces négociations exclusives, BIOCORP a reçu un paiement initial de 4 millions d'euros de la part de SANOFI afin de soutenir les activités de développement connexes.

Éric Dessertenne, Directeur Général Délégué de BIOCORP, a déclaré : “Ce partenariat majeur conclu avec Sanofi, l’un des trois plus grands acteurs du diabète, confirme notre positionnement de leader mondial dans le domaine des dispositifs connectés. Il s’agit pour nous d’un aboutissement en lien avec les promesses que nous avions formulées aussi bien à nos actionnaires qu’à nos collaborateurs et nos partenaires depuis notre introduction en bourse en 2015. Nous sommes fiers de lancer sur le marché un appareil révolutionnaire destiné à améliorer la vie quotidienne des patients atteints de diabète. Je ne doute pas que l’avenir confirmera que ce n’est qu’une première étape pour Mallya. Cette solution innovante dispose d’un très gros potentiel pour se hisser au rang de standard sur son marché et devrait participer très significativement et dans un temps très court à notre très forte croissance. Enfin, BIOCORP dispose de nombreuses nouvelles opportunités de croissance au cours des prochaines semaines“.

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Mallya™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Mallya™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 45 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

